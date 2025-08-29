- Są prowadzone dwa postępowania w wydziale ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie (...) Postępowania są w toku, są prowadzone w sprawie i nie łączymy ich z wczorajszą tragedią - powiedział Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Tym samym potwierdził doniesienia Polsat News o niebezpiecznych incydentach, które w ostatnich tygodniach miały miejsce w Radomiu.

Jak ustalili nieoficjalnie dziennikarze Polsat News w ostatnich tygodniach na lotnisku w Radomiu doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów. Samolot transportowy "Bryza" został uszkodzony podczas lądowania, a "Orlik" lądował bez podwozia. To właśnie w Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16, w której zginął major Maciej "Slab" Krakowian.

Radom. Niebezpieczne incydenty na lotnisku

W incydentach, o których dowiedzieli się dziennikarze Polsat News, nikt nie ucierpiał.

Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, podczas konferencji prasowej dotyczącej katastrofy F-16, potwierdził doniesienia Polsat News.

- Są prowadzone dwa postępowania w wydziale ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie (...) Postępowania są w toku, są prowadzone w sprawie i nie łączymy ich z wczorajszą tragedią - powiedział Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie - powiedział.

ZOBACZ: PN nieoficjalnie: Dwa niebezpieczne incydenty na lotnisku w Radomiu

O incydentach wypowiedział się także na antenie Polsat News pułkownik Marek Pawlak, rzecznik Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zapytany, czy wiedział o problemach z "Bryzą" i "Orlikiem", wyjaśnił, że "incydenty w lotnictwie zawsze się zdarzają i trzeba mieć to na uwadze". - Od tego jest służba bezpieczeństwa lotów, żeby dbała o szacowanie ryzyka - dodał.

- Przypominam wszystkim, że jest to zawód znacznie podwyższonego ryzyka, na które godzimy się, służąc ojczyźnie. Różne przypadki lotnicze zdarzają się w czasie szkolenia - powiedział płk Pawlak. - W ostatnich dniach nie mieliśmy żadnego przypadku - przekazał.

Wkrótce więcej informacji...