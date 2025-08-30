Kibice wygwizdali w katowickim "Spodku" hymn Izraela przed meczem Eurobasketu. Sytuację skomentował europoseł Lewicy Robert Biedroń. "Polacy nie są ślepi na piekło Gazy" - napisał na platformie X.

Polska jest w tym roku współorganizatorem Eurobasketu, czyli mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn. Część spotkań rozgrywanych jest w Katowicach. W sobotę wieczorem Polacy podejmowali w "Spodku" reprezentację Izraela.

Eurobasket w Katowicach. Protesty przeciwko działaniom Izraela

Już przed spotkaniem czuć było atmosferę, która wykraczała poza wymiar sportowy. W okolicach katowickiej hali zorganizowano protesty przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy. Z relacji Interii Sport wynika, że jedna z grup była związana z lewicą. Uczestnicy protestu trzymali transparenty z napisami - "Stop ludobójstwu w Gazie", "52 tysiące Palestyńczyków w tym 17 tysięcy dzieci zamordowanych przez Izrael", "Państwo Izrael jest prawdziwym terrorystą. Wolna Palestyna", "Izrael, mordercy od 1948", "To jest ludobójstwo".

W innej manifestacji uczestniczyli ludzie związani z Młodzieżą Wszechpolską. Mieli ze sobą transparent - "Kiedyś Niemcy, dzisiaj Żydzi, cały świat ich zbrodnie widzi".

Polska - Izrael. Kibice wygwizdali hymn

Również kibice zebrani na trybunach wyrazili swój sprzeciw. W trakcie trwania izraelskiego hymnu zaczęli gwizdać i buczeć. "Hymn Izraela wygwizdany w katowickim Spodku. Polacy nie są ślepi na piekło Gazy" - skomentował to europoseł Lewicy Robert Biedroń.

Polscy koszykarze pokonali w Katowicach Izrael 66:64 w swoim drugim meczu mistrzostw Europy. W niedzielę Polacy, którzy wcześniej wygrali ze Słoweńcami, zmierzą się z Islandczykami.

To kolejny incydent w trakcie zawodów rozgrywanych między zespołami z Polski i Izraela. Podczas meczu eliminacji do Ligi Konferencji z udziałem Rakowa Częstochowa, kibice izraelskiego Maccabi Haifa wywiesili haniebny transparent, w którym nawali Polaków mordercami.

ap / polsatnews.pl