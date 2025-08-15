"Jestem wściekły – zniesmaczony, oburzony i zawstydzony – tym przeklętym spektaklem antypolskiej nienawiści" - ogłosił przyszły ambasador USA w Polsce Thomas Rose. Dziennikarz odniósł się do wywieszenia przez izraelskich kibiców skandalicznego transparentu wymierzonego w Polaków, na którym napisano "mordercy od 1939 roku".

"Jako dumny amerykański Żyd i niezłomny zwolennik Izraela, jestem wściekły - zniesmaczony, oburzony i zawstydzony - tym przeklętym spektaklem antypolskiej nienawiści, jaki wczoraj zainscenizowali na Węgrzech kibice Maccabi Hajfa. To nie było zwykłe chuligaństwo. To było coś więcej. Znacznie więcej" - skomentował niedawno nominowany na stanowiska ambasadora USA w Polsce Thomas Rose.

"To był nikczemny, wyrachowany akt jadowitego oszczerstwa: mordercze oszczerstwo przeciwko dobremu i porządnemu narodowi. Ci bandyci nie są zwykłymi wrogami Polski – są zdrajcami własnego narodu. W świecie, w którym już roi się od prawdziwych wrogów Izraela, ci nikczemni tchórze pracują nad stworzeniem jeszcze większej liczby wrogów. Musimy ich wyrzucić z naszego grona - dodał.

Skandaliczny baner na meczu Raków-Maccabi Hajfa. Politycy komentują

Do skandalicznych scen doszło na meczu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji pomiędzy Rakowem Częstochowa a Maccabi Hajfa. Polski zespół zwyciężył 2:0, ale nie o tym mówiło się najgłośniej. Pod koniec spotkania, rozgrywanego na Węgrzech, izraelscy kibice postanowili wywiesić na trybunach transparent, na którym wybrzmiały słowa: "mordercy od 1939 roku".

Słowa wymierzono w Polaków, którzy przebywali na stadionie, dopingując ekipę z Częstochowy. Na baner zareagował m.in. prezydent Karol Nawrocki. "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał w mediach społecznościowych.

"Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - to z kolei słowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podobnie, jak prezydent, zamieścił wpis w serwisie X.