Nowelizacja ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. Lex Kamilek, została zawetowana przez Karola Nawrockiego. Ustawa weszła w życie 15 sierpnia 2024 roku, po tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec doznał poważnych obrażeń po tym, jak został zakatowany przez swojego ojczyma.

Dziecko zginęło w wyniku ataku, do którego doszło 29 marca 2023 roku. Wówczas Dawid B. siłą zabrał Kamilka pod prysznic, rozebrał i polewał wrzącą wodą. Była to forma zemsty za to, że ośmiolatek zrzucił na podłogę jego telefon.

Ojczym Kamilka rzucał nim na podłogę, uderzał prysznicem, a następnie zabrał do kuchni, gdzie popchnął go w kierunku rozgrzanego pieca węglowego. Kilka dni później skatowanego chłopca zobaczył jego biologiczny ojciec. Ośmiolatek doznał poważnych oparzeń głowy, klatki piersiowej oraz kończyn.

Do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Kamilek trafił 3 kwietnia 2023 roku. Choć lekarze walczyli o jego życie przez 35 dni, ostatecznie chłopca nie udało się uratować.

7 sierpnia Senat poparł nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Nowela wprowadzała szereg zmian, w tym m.in. zniesienie obowiązku podwójnego sprawdzania danej osoby czy opłat za zaświadczenia o niekaralności z KRK dla m.in. wolontariuszy, uczniów, słuchaczy, studentów odbywających obowiązkowe praktyki.

