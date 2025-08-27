Prezydent zawetował w środę dwie ustawy: nowelizację o zapasach ropy i gazu, a także nowelę przepisów dotyczących środków ochrony roślin. W przypadku tej pierwszej ustawy Karol Nawrocki zakwestionował m.in. możliwość przechowywania surowców energetycznych poza granicami Polski. W drugiej noweli głowa państwa dostrzegła natomiast problem wokół wykluczenia cyfrowego rolników.

Zawetowana nowelizacja ustawy o zapasach ropy i gazu miała m.in. usunąć z polskiego prawa zapis uznany przez Komisję Europejską za niezgodny z unijnymi regulacjami ws. bezpieczeństwa dostaw gazu. Wprowadzała konieczność uzyskania zgody właściwego ministra na przechowywanie zapasów obowiązkowych gazu za granicą - w państwach UE, EOG i EFTA.

Warunki techniczne magazynowania za granicą musiały być takie, aby pozwalały przesłać całość zapasów do kraju w ciągu 50, a nie 40 dni, jak dziś. Nowela wykreślała natomiast z ustawy o zapasach konieczność rezerwowania zdolności przesyłowej na interkonektorze w przypadku utrzymywania zapasów gazu za granicą bez możliwości wykorzystania tej zarezerwowanej przepustowości na inne cele.

Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej przepisy o wymogach nakładanych na importerów i handlowców magazynujących gaz ziemny poza terytorium Polski są niezgodne z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/1938 - tzw. Rozporządzeniem SoS o bezpieczeństwie dostaw gazu.

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO: Michał Szczerba w programie "Debata Gozdyry" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl / PAP