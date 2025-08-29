Policja zatrzymała Ukraińca. Grozi podpaleniami za odebranie 800 plus

Policja zatrzymała Ukraińca. Grozi podpaleniami za odebranie 800 plus
Polsat News
Policja zatrzymała Ukraińca, który groził podpaleniami

Stołeczna policja zatrzymała 29-letniego obywatela Ukrainy, który w mediach społecznościowych groził, że będzie podpalał domy Polaków. Miała być to zemsta za odebranie części Ukraińców świadczenia 800 plus. Wkrótce zostaną mu przedstawione zarzuty. Grozi mu także deportacja.

Policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 29-latka z Ukrainy, który w mediach społecznościowych groził podpaleniami. Interwencja nastąpiła kilkanaście godzin po udostępnieniu materiałów w sieci.

 

Na wideo opublikowanym na TikToku mężczyzna sugerował, że będzie podpalał domy Polaków w odwecie za odebranie niepracującym Ukraińcom 800 plus. Sugerował, że ruch prezydenta Karola Nawrockiego może oprowadzić do przemocy.

Groził popaleniami za odebranie 800 plus

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony na komendę. Jego przesłuchanie odbyło się jeszcze tego samego dnia. 

 

W sprawie 29-latka zostało wszczęte dochodzenie. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty z art. 255 kodeksu karnego, który dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego.

 

ZOBACZ: Międzynarodowa akcja na polskich drogach. Policja apeluje do kierowców

 

Ponadto stołeczna policja skontaktowała się z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację. Postępowanie w tym kierunku jest w toku. Wideo oraz konto, na którym zamieszczono materiał Ukraińca, zostało usunięte.

 

O sprawie wspomniał także Sebastian Kaleta z PiS, który pochwalił policję za szybkie działanie i wyraził nadzieję, że 29-latek zostanie szybko wydalony z Polski. Na platformie X post zamieścił także Marcin Kieriwński - Minister spraw wewnętrznych i administracji.

 

Aldona Brauła / polsatnews.pl
