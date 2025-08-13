Policja poinformowała, że w czwartek zostanie przeprowadzona międzynarodowa akcja Prędkość. Funkcjonariusze mają zwracać szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustępowanie pierwszeństwa czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Wzmożone kontrole będą kontynuowane w długi weekend.

W czwartek odbędzie się policyjna akcja Prędkość, koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Akcja Prędkość. Wzmożone kontrole policji

Działania będą miały charakter międzynarodowy, a ich celem będzie egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości, których przekraczanie jest nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach.

- W ubiegłym roku z tego powodu doszło do 4269 wypadków drogowych, w których zginęło 638 osób, to 39,2 proc. ogółu ofiar, a 5148 osób zostało rannych - powiedział nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Podczas akcji Funkcjonariusze będą korzystać zarówno z oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami, laserowymi miernikami prędkości oraz dronami. Kontrole obejmą zarówno ruchliwe trasy, jak i miejsca szczególnie niebezpieczne.

Akcja Prędkość. Kontrole policji w czwartek i długi weekend

Policjanci ostrzegają, że w trakcie całego długiego weekendu będą stanowczo reagować na wykroczenia stwarzające ryzyko dla innych uczestników ruchu drogowego.

Będą zwracać uwagę przede wszystkim na przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustępowanie pierwszeństwa czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Z ruchu eliminowani mają być także kierujący pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Do działań zaangażowane mają zostać policyjne grupy Speed, których zadaniem jest szybka reakcja na agresywne i niebezpieczne zachowania na drodze.

Wypadki na polskich drogach. Dane policji

Z informacji Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że każdego roku policjanci ujawniają niemal 2,5 mln wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości.

W tym roku - do 10 sierpnia - mundurowi zatrzymali 16 307 kierujących, którym zostały zatrzymane uprawnienia na trzy miesiące za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. W takim samym okresie 2024 r. takich przypadków było o 862 więcej.

Od początku roku w całym kraju doszło do 12 343 wypadków (213 w wakacje), w których zginęło 921 osób, a 14 532 zostały ranne.

