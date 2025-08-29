Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przyznał, że bezpośrednie rozmowy pomiędzy Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim nie odbędą się, nawet pomimo starań ze strony administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef niemieckiego rządu uważa, że Rosja straciła szanse na bezpośrednie rozmowy po czwartkowym ataku na Kijów, w którym zginęły 23 osoby.

Szef niemieckiego rządu Friedrich Merz uważa, że nie ma już szans na rozpoczęcie się bezpośrednich rozmów pokojowych pomiędzy przywódcą Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

ZOBACZ: Marek Magierowski o rozmowach USA z Rosją. "To Putin ogrywa Trumpa"

Jego zdaniem Putin zaprzepaścił możliwość pertraktacji przez czwartkowy atak na Kijów. W jego wyniku zginęły 23 osoby, a w wynik ataku ucierpiała m.in. brytyjska ambasada. Był to pierwszy zmasowany atak na Ukrainę od kilku tygodni.

Spotkanie Putin-Zełenski. Kanclerz Niemiec ujawnia

- W przeciwieństwie do tego, co zostało uzgodnione między prezydentem Trumpem i prezydentem Putinem w zeszłym tygodniu, kiedy byliśmy w Waszyngtonie, stało się jasne, że nie dojdzie do spotkania prezydenta Zełenskiego i prezydenta Putina - powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem spotkania z Emmanuelem Macronem w Fort Bregancon, letniej rezydencji francuskich przywódców.

Prezydent Francji określił rosyjskie ataki jako "terror" i "barbarzyństwo". Zdaniem portalu Politico europejscy liderzy wyrażają prywatnie sceptycyzm, co do pokojowych dążeń Donalda Trumpa, który twierdzi, że da się wyegzekwować porozumienie pokojowe z Putinem.

Wcześniej, po zakończonym spotkaniu z europejskimi przywódcami, prezydent USA przyznał, że zaaranżował spotkanie między Zełenskim i Putinem, lecz Moskwa ostudziła emocje, a minister obrony narodowej Rosji Siergiej Ławrow przyznał w wywiadzie dla stacji NBC News, że choć "Putin jest gotowy do spotkania z Zełenskim", to musi zostać przygotowana "agenda ewentualnego szczytu, która nie jest w ogóle gotowa".

"Rosja gromadzi siły". Sojusznicy Ukrainy wyznaczyli termin

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami w Kijowie, że Rosja gromadzi około 100 tys. żołnierzy w pobliżu wschodniej ukraińskiej twierdzy Pokrowsk. - Przygotowują działania ofensywne - mówił Zełenski.

ZOBACZ: Wołodymyr Zełenski potwierdza. Będzie spotkanie delegacji z Ukrainy i USA

Ukraiński przywódca przekazał ponadto, że sojusznicy Ukrainy zdecydowali się poczekać do 1 września, aż Rosja wykaże gotowość do dwustronnego spotkania. Jak dodał, liczy na spotkanie i dyskusje partnerów Kijowa na szczeblu przywódców.