Szefowa Komisji Europejskiej z wizytą w Polsce. "Wspólnie z premierem uda się na granicę"

"W niedzielę, 31 sierpnia, Ursula von der Leyen odwiedzi Polskę, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Razem udadzą się na granicę z Białorusią, aby obserwować działania mające na celu monitorowanie i ochronę wschodniej granicy" - poinformowała Komisja Europejska.

"Jutro (w piątek - red.) udam się do 7 państw członkowskich, które wzmacniają i chronią nasze granice zewnętrzne z Rosją i Białorusią. Chcę wyrazić pełną solidarność Unii Europejskiej z nimi. Podzielę się także postępem, jaki osiągnęliśmy w budowie silnego europejskiego przemysłu obronnego" - poinformowała wcześniej Ursula von der Leyen we wpisie na platformie X.

Jak przekazała Komisja Europejska, wspomniane kraje to: Łotwa, Finlandia, Estonia, Polska, Litwa, Bułgaria i Rumunia.

Szefowa KE ma rozmawiać z przywódcami rządów i dowódcami sił zbrojnych, aby omówić kwestie obronności. Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek w Rydze, gdzie Ursula von der Leyen złoży wizytę premierowi Łotwy Evice Siliņa.

