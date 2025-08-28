Szefowa Komisji Europejskiej z wizytą w Polsce. "Wspólnie z premierem uda się na granicę"

Polska
Szefowa Komisji Europejskiej z wizytą w Polsce. "Wspólnie z premierem uda się na granicę"

"W niedzielę, 31 sierpnia, Ursula von der Leyen odwiedzi Polskę, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Razem udadzą się na granicę z Białorusią, aby obserwować działania mające na celu monitorowanie i ochronę wschodniej granicy" - poinformowała Komisja Europejska. 

"Jutro (w piątek - red.) udam się do 7 państw członkowskich, które wzmacniają i chronią nasze granice zewnętrzne z Rosją i Białorusią. Chcę wyrazić pełną solidarność Unii Europejskiej z nimi. Podzielę się także postępem, jaki osiągnęliśmy w budowie silnego europejskiego przemysłu obronnego" - poinformowała wcześniej Ursula von der Leyen we wpisie na platformie X.

 

Jak przekazała Komisja Europejska, wspomniane kraje to: Łotwa, Finlandia, Estonia, Polska, Litwa, Bułgaria i Rumunia.

 

Szefowa KE ma rozmawiać z przywódcami rządów i dowódcami sił zbrojnych, aby omówić kwestie obronności. Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek w Rydze, gdzie Ursula von der Leyen złoży wizytę premierowi Łotwy Evice Siliņa.

 

Wkrótce więcej informacji...

WIDEO: Ostatni występ w tej roli. Wyjątkowe pożegnanie Grzegorza Dobieckiego
Dawid Skrzypiński / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLSKAVON DER LEYEN

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 