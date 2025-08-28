"Brak opieki ze strony państwa". Niedzielski zabrał głos po ataku

"Brak opieki ze strony państwa". Niedzielski zabrał głos po ataku
Są dwie główne przyczyny tego, że doszło do tego zdarzenia. Z jednej strony eskalacja hejtu wobec mojej osoby, a z drugiej brak opieki ze strony państwa - powiedział na antenie Polsat News Adam Niedzielski. Jego zdaniem odebranie mu ochrony "ma charakter polityczny".

- Ponieważ wiedziałem, ze motywacja odebrania ochrony ma charakter polityczny, nie będę uderzał głową w ścianę. W tej chwili cały czas jestem w dużych emocjach po tym wczorajszym brutalnym ataku. Jeszcze nie podjąłem decyzji, jakie będą kolejne kroki - mówił Niedzielski.

 

Ponadto, zdaniem byłego ministra zdrowia, polityczny wymiar miał także wczorajszy brutalny atak. Sprawcy pobicia krzyczeli "Śmierć zdrajcom ojczyzny". - Jak rozumiem odnosiło się to do mojej służby jako ministra zdrowia - mówił na antenie Polsat News.

Ochrona SOP dla Adama Niedzielskiego. Były minister zdrowia: Nie wystąpiłem o zdjęcie ochrony

Były minister zdrowia powiedział także, że ochrona SOP została mu odebrana przez ministra Kierwińskiego, co stoi w sprzeczności z informacjami przekazanymi przez niego wcześniej podczas czwartkowego briefingu. Szef MSWiA twierdził, że Niedzielski stracił ochronę, ponieważ sam z niej zrezygnował dzień po ustąpieniu ze stanowiska.

 

- Przypomnę, że urząd przestałem pełnić w sierpniu 2023 roku. W tym czasie okazało się, że jednak ta ochrona nadal jest mi potrzebna i decyzją pana ministra Wąsika ja tę ochronę miałem cały czas trzymaną praktycznie do końca rządu PiS. Potem jedną z pierwszych decyzji nowego rządu było odebranie mi ochrony i oczywiście był to ruch czysto polityczny - stwierdził Niedzielski.

 

Zapytany, czy zastanawia się nad wnioskowaniem o ochronę, Niedzielski odpowiedział, że nie podjął jeszcze decyzji co do dalszych kroków w tej sprawie, ale nie wyklucza żadnej z opcji.

 

- Jestem skromnym obywatelem, który w tej chwili zajmuje się swoimi sprawami. Ja porzuciłem życie publiczne, wycofałem się z tej przestrzeni mediów społecznych, do których niestety ostatnio musiałem wrócić, ale myślę, że ponieważ ta sytuacja wydaje się, że nie jest odosobniona, chociażby na tle tych wszystkich gróźb z jakimi miałem do czynienia, więc tak jak mówię, będę musiał się poważnie zastanowić, czy nie zmienić w tym zakresie podejścia - mówił.

Adam Niedzielski zaatakowany w Siedlcach

W środę były minister zdrowia Adam Niedzielski został zaatakowany przez dwóch mężczyzn, gdy wychodził z restauracji w Siedlcach. Polityk trafił do szpitala z obrażeniami ciała.

 

Sprawcy byli kompletnie pijani. Służby przekazały, że zatrzymanie mężczyzn było wyraźnym "efektem działań policjantów", a nie "wyrazem ich dobrej woli" - pojawili się na komisariacie po wezwaniu przez funkcjonariuszy.

 

Niedzielski przekazał w mediach społecznościowych, że zdarzenie to ma związek z tolerowaniem mowy nienawiści oraz odebraniem mu ochrony przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. "Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej" - napisał poszkodowany polityk na platformie LinkedIn.

 

- Od 8 sierpnia, czyli od końca swojej misji do końca grudnia (2023 roku - red.), czyli do tego momentu, aż przestała obowiązywać go ochrona, pan minister korzystał z tej ochrony kilkanaście razy. Nie korzystał z tej ochrony, to znaczy odwoływał oficerów ochrony, bądź nie powiadamiał jej - przekazał natomiast Kierwiński. Ponadto - wedle informacji szefa MSWiA - Niedzielski miał sam wystąpić o zdjęcie ochrony swojego mieszkania dzień po tym, jak przestał być ministrem zdrowia.

