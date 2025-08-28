Atak na Adama Niedzielskiego. Niespodziewany ruch sprawców

Atak na Adama Niedzielskiego. Niespodziewany ruch sprawców
Były minister zdrowia Adam Niedzielski

Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego sami zgłosili się na policję. Byli kompletnie pijani. Sprawą zajmie się teraz prokuratura w Siedlcach.

Prokuratura w Siedlcach zajmie się pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Sprawcy zgłosili się na policję. Mężczyźni byli pijani - poinformowała mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji.

 

Policjantka powiedziała, że natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie sprawców i zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu.

 

- Ustalili również bardzo szybko tożsamość osób biorących udział w zajściu. Przesłuchano osobę, która utrzymywała z nimi stały kontakt. Zatrzymanie obydwu mężczyzn było jedynie kwestią krótkiego czasu - powiedziała mł. asp. Jastrzębska.

Siedlce. Pijani mężczyźni zaatakowali byłego ministra zdrowia 

W środę około godz. 22 poszukiwani mężczyźni sami zgłosili się do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i zostali zatrzymani. To dwaj mieszkańcy Siedlec, w wieku 35 i 39 lat. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pobrano od nich również krew na zawartość narkotyków.

 

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Będą przesłuchani po wytrzeźwieniu.

 

- Policjanci wykonali czynności, przesłuchali kolejnych świadków, a następnie zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, gdzie zapadnie decyzja co do kwalifikacji prawnej czynu - powiedziała policjantka.

 

Adam Niedzielski został zaatakowany przez dwóch mężczyzn w środę, gdy wychodził z jednej z restauracji w Siedlcach. Sprawcy uciekli. Były minister trafił do szpitala.

Monika Bortnowska / ml / polsatnews.pl / PAP
