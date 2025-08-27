Jak przekazała policja w Siedlcach, w środę około 15:00 nieopodal jednej z tamtejszej restauracji w centrum miasta "doszło do ataku na mężczyznę". - Ze wstępnych ustaleń wynika, że został on zaatakowany przez dwóch sprawców – powiedziała mł. asp. Barbara Jastrzębska.

Mundurowa nadmieniła, iż "natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu na miejsce skierowany został patrol policji, który podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców". - Zabezpieczane są wszelkie ślady i trwają czynności na miejscu zdarzenia – uściśliła.

Adam Niedzielski pobity. "Do tego prowadzi nienawiść w polityce"

Wiadomo, że poszkodowany trafił do szpitala. RMF FM ustaliło, że jest nim Adam Niedzielski, w latach 2020-2023 minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego.

ZOBACZ: Lech Wałęsa miał nowotwór. "Coś tam pocięli, poszerzyli"

Doniesienia te potwierdził dr Mariusz Mioduski, dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. - Nie są to bardzo poważne obrażenia - ocenił, podkreślając, że bardzo prawdopodobne jest, iż pacjent "nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka".

Jak dowiedziała się PAP, atak może mieć podłoże polityczne. Głos w sprawie zabrał na platformie X Mateusz Morawiecki. "Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuję od policji natychmiastowych i stanowczych działań" - zaapelował były premier.