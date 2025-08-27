- Rosja, Ukraina, Iran, Izrael, Hamas - prowadzimy w tym tygodniu spotkania w sprawie rozwiązania każdego z tych trzech konfliktów - powiedział specjalny wysłannik USA Steve Witkoff. Dodał, że w tym tygodniu odbędzie się spotkanie ws. Ukrainy i drugie ws. Gazy. Udział w nich weźmie Donald Trump.

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff we wtorek lokalnego czasu oświadczył, że Amerykanie prowadzą rozmowy na temat konfliktu w Strefie Gazy, Ukrainie i wokół Iranu i liczą na ich zakończenie przed końcem roku. W tym tygodniu ma odbyć się spotkanie w Białym Domu na temat Strefy Gazy, a w Nowym Jorku - Ukrainy.

USA. Koniec wojen do końca roku?

- Rosja, Ukraina, Iran, Izrael, Hamas - prowadzimy w tym tygodniu spotkania w sprawie rozwiązania każdego z tych trzech konfliktów i mamy nadzieję na ich zakończenie przed końcem roku - oświadczył Witkoff na posiedzeniu gabinetu.

Powiadomił, że prowadzone są rozmowy z kilkoma krajami, które mogą dołączyć do tzw. Porozumień Abrahamowych, czyli zawieranych przy współpracy z USA umów, normalizujących stosunki między Izraelem a państwami arabskimi.

- Jest jedna rzecz, o której marzę: że komitet noblowski w końcu zda sobie sprawę, że jest pan najlepszym kandydatem na tę nagrodę od początku jej istnienia - zwrócił się do prezydenta USA Donalda Trumpa. Na jego wypowiedź siedzący przy stole członkowie gabinetu zareagowali oklaskami.

"USA rozmawiają z Rosjanami codziennie"

Później w rozmowie z Fox News Witkoff poinformował, że w tym tygodniu spotka się w Nowym Jorku z przedstawicielami władz ukraińskich. Dodał, że USA rozmawiają z Rosjanami codziennie.

W środę natomiast w Białym Domu Trump ma przeprowadzić "duże spotkanie" poświęcone sytuacji w Strefie Gazy - powiadomił wysłannik Trumpa.

