- Wiatraki będą powstawały, a prezydenckie weto będzie tu być może mało skuteczne - mówił na środowym posiedzeniu Rady Gabinetowej Donald Tusk. Karol Nawrocki przerwał jednak premierowi twierdząc, że nie to jest głównym tematem posiedzenia. Możemy porozmawiać o wiatrakach, ale nie po to was tu zaprosiłem - stwierdził.

- Wiatraki będą powstawały - mówił podczas środowej Rady Gabinetowej Donald Tusk. - Znaleźliśmy sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować nasze działania - dodał.

Karol Nawrocki przerwał jednak przemówienie premiera pytaniem, czy Tusk "zamierza w tym momencie omówić cały zakres spraw".

- Chyba odchodzimy panie premierze od tematu - kontynuował Nawrocki. - Możemy porozmawiać o wiatrakach, ale nie po to was tu zaprosiłem - stwierdził.

Premier zgodził się z prezydentem, by odejść od tematu wiatraków, jednak ostatnim zdaniem dodał, że "prezydenckie weto będzie tu być może mało skuteczne".

- Być może pan prezydent będzie z tego niezadowolony, ale ja będę usatysfakcjonowany - dodał premier.

Przedmiotem Rady Gabinetowej jest stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa.

Prezydent pojawił się po godz. 9:00 i zaczął swoje wystąpienie od przedstawienia warunków skuteczności współpracy prezydenta i rządu. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

