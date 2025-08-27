Posiedzenie Rady Gabinetowej rozpoczęło się od przemowy prezydenta Karola Nawrockiego. Tuż przed oddaniem głosu premierowi zwrócił się on do ministrów Donalda Tuska z nietypową prośbą. - Dopiero się poznajemy, więc prosiłbym, by każdy przed zabraniem głosu się przedstawił - powiedział.

O godz. 9 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się Rada Gabinetowa zwołana przez Karola Nawrockiego. To specjalne posiedzenie rządu, któremu przewodniczy prezydent RP. Rozpoczęło się od wypowiedzi głowy państwa, następnie głos zabrał premier. Później, w części, której nie mogą pokazywac media, głos zabiorą poszczególni ministrowie.

I to właśnie do nich pod koniec swojego środowego wystąpienia zwrócił się prezydent: - Mam też osobistą prośbę do wszystkich państwa. Dopiero się poznajemy, więc prosiłbym, by każdy przed zabraniem głosu się przedstawił - powiedział.

Podkreślił, że zna zarówno premiera Donalda Tuska, jak i część ministrów jego rządu.

Wypowiedź głowy państwa skomentował europoseł KO Krzysztof Brejza. "Ale z tym przedstawieniem się ministrów przed wypowiedzią, to tak na poważnie? Pomijając przygotowanie merytoryczne i obowiązek znajomości konstytucyjnych ministrów, jest jeszcze coś takiego jak kindersztuba, dobre wychowanie. To znaczy powinno być" - napisał w serwisie X.

Przedmiotem Rady Gabinetowej jest stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa.

Prezydent pojawił się po godz. 9:00 i zaczął swoje wystąpienie od przedstawienia warunków skuteczności współpracy prezydenta i rządu. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

