Robiące wrażenie kolumny wojskowe, które mogą liczyć nawet po 20 pojazdów w rzędzie, wyjadą na ulice. To część zaplanowanych na cały wrzesień ćwiczeń pod hasłem "Żelazny Obrońca". Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zaapelowało o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb i śledzenia komunikatów.

Dowództwo Generalne przekazało, że pojazdy wojskowe będą przemieszczać się z odpowiednimi oznaczeniami na początku i na końcu kolumny. Należy w tych miejscach wypatrywać pomarańczowych tablic, a także wywieszonych dodatkowo chorągiewek - pierwszej w kolorze niebieskim, a ostatniej - w kolorze zielonym. W komunikacie zaznaczono, że światła pojazdów są zawsze włączone.

Mogące budzić grozę długie kolumny pojazdów wojskowych i ich wzmożony ruch na drogach, w tym także autostradach, ma związek z serią ćwiczeń "Żelazny Obrońca". Manewry będą realizowane przez cały wrzesień na poligonach w różnych częściach kraju.

SGWP w ubiegłym tygodniu podawał wiadomość, że kolumny "będą przemieszczać się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych".

Kolumny wojskowe na drogach w Polsce. Kilka zasad ruchu

Sztab zapewnił, że przemieszczanie się wojskowych kolumn jest koordynowane tak, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym - "kolumny są eskortowane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu, we współpracy z policją i władzami lokalnymi".

Zgodnie z zasadami organizacji kolumn wojskowych mogą one liczyć maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między poszczególnymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów. Kolumnę liczącą sześć albo więcej pojazdów rozpoczyna i kończy pojazd z pomarańczową tablicą z piktogramem 3 ciężarówek.

Ponadto "kolumny stosują się do przepisów ruchu drogowego, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych (Żandarmerii Wojskowej lub pododdziałów regulacji ruchu)". SGWP zwrócił uwagę, że "wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale manewr musi być nieprzerwany, a wjeżdżanie między pojazdy zabronione".

"Stosuj się do poleceń". Wojsko: Tego nie wolno robić

Wojsko zaapelowało też do kierowców o szczególną ostrożność, stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd oraz zadbanie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Ponadto, jak podkreślono, nie należy publikować zdjęć, lokalizacji, dat ani godzin przejazdów kolumn, jak również danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

W zaplanowanych na wrzesień ćwiczeniach "Żelazny Obrońca" wezmą udział 34 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych, wyposażonych w ponad 600 sztuk sprzętu ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Ćwiczenia te będą największym tegorocznym wyzwaniem szkoleniowym dla polskiego wojska.

"Żelazny Obrońca" to ćwiczenia o charakterze federacji, czyli zespołu skoordynowanych różnych mniejszych manewrów. Jak podał Sztab Generalny, będą one prowadzone m.in. na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Nowej Dębie (woj. podkarpackie) i Ustce (woj. pomorskie), a także w tzw. terenie przygodnym, poza poligonami.