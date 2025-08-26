Jeden z żołnierzy Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia po starciu z agresywną grupą migrantów na granicy polsko-białoruskiej - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jego stan jest stabilny.

"25 sierpnia 2025 r. około godziny 20.00 w pobliżu miejscowości Czeremcha w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Według informacji przekazanych przez wojsko żołnierz doznał urazu lewej ręki.

Incydent na granicy z Białorusią. Żołnierz trafił do szpitala

Natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia, a następnie został przetransportowany do szpitala w Białymstoku. Tam otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną.

Lekarze określają stan poszkodowanego jako stabilny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu incydentu pracuje Żandarmeria Wojskowa, która prowadzi czynności wyjaśniające.

Operacja "Bezpieczne Podlasie" to działania polskich służb mające na celu wzmocnienie ochrony granicy państwowej w obliczu nasilających się prób jej nielegalnego przekraczania.