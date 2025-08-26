Incydent na granicy z Białorusią. Żołnierz ranny po starciu z migrantami

Polska Agata Sucharska / polsatnews.pl
Incydent na granicy z Białorusią. Żołnierz ranny po starciu z migrantami
Podlaski Oddział SG / X
Żołnierz ranny w wyniku starcia z migrantami na Podlasiu (zdjęcie ilustracyjne)

Jeden z żołnierzy Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia po starciu z agresywną grupą migrantów na granicy polsko-białoruskiej - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jego stan jest stabilny.

"25 sierpnia 2025 r. około godziny 20.00 w pobliżu miejscowości Czeremcha w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ

 

Według informacji przekazanych przez wojsko żołnierz doznał urazu lewej ręki.

Incydent na granicy z Białorusią. Żołnierz trafił do szpitala

Natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia, a następnie został przetransportowany do szpitala w Białymstoku. Tam otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną.

 

Lekarze określają stan poszkodowanego jako stabilny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

 

ZOBACZ: Strzał na granicy z Białorusią. Żołnierz ranił migranta

 

Na miejscu incydentu pracuje Żandarmeria Wojskowa, która prowadzi czynności wyjaśniające.

 

Operacja "Bezpieczne Podlasie" to działania polskich służb mające na celu wzmocnienie ochrony granicy państwowej w obliczu nasilających się prób jej nielegalnego przekraczania.

WIDEO: "System nie jest szczelny". Generał Bieniek o dronie na Lubelszczyźnie
Czytaj więcej
GRANICA POLSKO-BIAŁORUSKAMIGRANCIPODLASIEPOLSKAWOJSKOŻOŁNIERZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 