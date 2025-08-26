"Putinowscy propagandyści zachwyceni". Sikorski odpowiada Mentzenowi

"Pomagając Ukrainie trzymamy armię Putina z dala od naszych granic, co jest w interesie, także finansowym, polskiego podatnika" - napisał we wtorek wicepremier Radosław Sikorski. Szef MSZ odpowiedział w ten sposób na wpis Sławomira Mentzena, który stwierdził, że "jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, to niech sobie za niego zapłaci".

Co więcej wicepremier dodał, że "polityka zagraniczna jest trudniejsza niż tabliczka mnożenia".

Pomagając Ukrainie trzymamy armię Putina zdala od naszych granic, co jest w interesie, także finansowym, polskiego podatnika.

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 26, 2025

W kolejnym wpisie Sikorski dodał, że "putinowscy propagandyści" są "zachwyceni decyzjami o ograniczaniu pomocy dla Ukrainy i Ukraińców". "Nie gratuluję" - dodał.

To odpowiedź szefa MSZ na wpis lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Ten w poniedziałek, również na portalu X stwierdził, że "jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, to niech sobie za niego zapłaci", natomiast "pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków".

Internetowa wymiana zdań polityków dotyczyła poniedziałkowego weta prezydenta Karola Nawrockiego, kiedy odrzucił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, decyzja prezydenta komplikuje finansowanie internetu satelitarnego dla Ukrainy przez Polskę, które wygasa z końcem września i miało być przedłużone tą ustawą.

Wicepremier, stwierdził, że nowa głowa polskiego państwa swoją decyzją "de facto wyłączył internet na Ukrainie", czym sprawił "prezent" wojskom Władimira Putina.

Odpowiedział mu szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki pisząc, że weto prezydenta, wbrew temu co twierdził Gawkowski, nie wyłącza Starlinków Ukrainie. Według niego, parlament musi we wrześniu "sprawnie przeprocedować" projekt złożony przez Nawrockiego.

Panie Wicepremierze @KGawkowski, powinien Pan walczyć z manipulacją i dezinformacją w sieci, a nie je tworzyć.

— Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) August 25, 2025

Tego miała dotyczyć ustawa zawetowana przez prezydenta

Ustawa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r. Miała dotyczyć:

doprecyzowania przesłanki do otrzymania 800 plus , tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

, tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe. wydłużenia okresu załatwiania przez wojewodów takich spraw, jak m.in. udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy .

. działań uszczelniających system udzielania pomocy, m.in. wykluczenie możliwości nadawania uprawnień obywatelom Ukrainy, którzy krótkoterminowo przekraczają granicę na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce - powiedział prezydent na poniedziałkowym briefingu, gdzie uzasadnił swoją decyzję.

Wyjaśniał, że 3,5 roku po ataku Rosji na Ukrainę "sytuacja, także w zakresie polskich finansów publicznych i emocji politycznej, emocji społecznej, zasadniczo się zmieniła", więc prawo "powinno zostać skorygowane".

