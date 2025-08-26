Rosja wycofuje się z międzynarodowej konwencji. Wezwano Putina do szybkich działań
Rząd rosyjski wezwał Władimira Putina do pilnego wypowiedzenia kolejnej konwencji międzynarodowej. Stosowny dokument podpisany przez premiera Miszustina został opublikowany na oficjalnej stronie Kremla. Jak wyjaśniono, Komitet powstały w skutek podpisania dokumentu "nie szanuje" Rosji.
Rezolucja, podpisana przez premiera Michaiła Miszustina, wzywa Rosję do wycofania się zarówno z konwencji, jak i jej protokołów dodatkowych.
ZOBACZ: Rosja wycofuje się z traktatu o zakazie prób jądrowych. Jest podpis Władimira Putina
Państwa członkowskie Rady Europy przyjęły Europejską Konwencję o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu w 1987 roku. Rosja ratyfikowała ją w 1998 roku, dwa lata po przystąpieniu do Rady Europy.
Rosja wycofuje się z kolejnej konwencji. Chodzi o zapobieganie torturom
Konwencja przewiduje m.in. działalność Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu, który może bez przeszkód odwiedzać więzienia krajów-sygnatariuszy.
Komitet ten był krytykowany przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z powodu oświadczeń dotyczących śmierci w kolonii karnej lidera opozycji w Rosji Aleksieja Nawalnego oraz torturowania osób zatrzymanych po ataku terrorystycznym na salę koncertową Crocus City Hall pod Moskwą.
ZOBACZ: Marek Magierowski o rozmowach USA z Rosją. "To Putin ogrywa Trumpa"
Resort uznał, że Komitet podejmuje "upolitycznione" tematy, a Rosja jest "szantażowana".
Rosja wycofała się już z kilku międzynarodowych umów
Po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, Rosja zaczęła wycofywać się z organizacji międzynarodowych, konwencji i programów.
Oprócz wystąpienia z Rady Europy, Rosja przestała być również stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zaczęła odmawiać wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Czytaj więcej