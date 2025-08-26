Rząd rosyjski wezwał Władimira Putina do pilnego wypowiedzenia kolejnej konwencji międzynarodowej. Stosowny dokument podpisany przez premiera Miszustina został opublikowany na oficjalnej stronie Kremla. Jak wyjaśniono, Komitet powstały w skutek podpisania dokumentu "nie szanuje" Rosji.

Rezolucja, podpisana przez premiera Michaiła Miszustina, wzywa Rosję do wycofania się zarówno z konwencji, jak i jej protokołów dodatkowych.

ZOBACZ: Rosja wycofuje się z traktatu o zakazie prób jądrowych. Jest podpis Władimira Putina

Państwa członkowskie Rady Europy przyjęły Europejską Konwencję o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu w 1987 roku. Rosja ratyfikowała ją w 1998 roku, dwa lata po przystąpieniu do Rady Europy.

Rosja wycofuje się z kolejnej konwencji. Chodzi o zapobieganie torturom

Konwencja przewiduje m.in. działalność Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu, który może bez przeszkód odwiedzać więzienia krajów-sygnatariuszy.

Komitet ten był krytykowany przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z powodu oświadczeń dotyczących śmierci w kolonii karnej lidera opozycji w Rosji Aleksieja Nawalnego oraz torturowania osób zatrzymanych po ataku terrorystycznym na salę koncertową Crocus City Hall pod Moskwą.

ZOBACZ: Marek Magierowski o rozmowach USA z Rosją. "To Putin ogrywa Trumpa"

Resort uznał, że Komitet podejmuje "upolitycznione" tematy, a Rosja jest "szantażowana".

Rosja wycofała się już z kilku międzynarodowych umów

Po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, Rosja zaczęła wycofywać się z organizacji międzynarodowych, konwencji i programów.

Oprócz wystąpienia z Rady Europy, Rosja przestała być również stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zaczęła odmawiać wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.