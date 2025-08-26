Wiceprzewodniczący rady powiatu lęborskiego Marcin Brodalski spowodował kolizję drogową, będąc pod wpływem alkoholu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości miał ponad dwa i pół promila w wydychanym powietrzu. Brodalski przeprosił za zaistniałą sytuację i dodał, że do czasu wyjaśnienia sprawy zrezygnuje z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu lęborskiego.

Do zdarzenia doszło w sobotę w Lęborku. W rozmowie z Radiem Gdańsk Marcin Brodalski podkreślił, że popełnił błąd i jest gotów, aby ponieść konsekwencje.

- Taka sytuacja nigdy nie powinna była się wydarzyć, chcę za nią przeprosić. Właściwym organom przedstawię istotne, osobiste okoliczności tego zdarzenia. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy złożę rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu lęborskiego - wyjaśnił Brodalski.

Ponad dwa i pół promila za kierownicą. Polityk PiS zatrzymany

Policja przekazała, że została wezwana na miejsce zdarzenia, a "z relacji zgłaszającego wynikało, że kierujący osobową kią spowodował kolizję z zaparkowanym seatem i oddalił się z miejsca zdarzenia".

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy i dostrzegli wskazany pojazd na jednej z ulic Lęborka. Policja zatrzymała mężczyznę, a następnie zabezpieczyła ślady, wykonała dokumentację fotograficzną, przeprowadzili oględziny uszkodzonych pojazdów oraz przesłuchali świadków zdarzenia.

Za prowadzenie samochodu, będąc pod wpływem alkoholu, grozi do trzech lat więzienia, utrata prawa jazdy oraz przepadek pojazdu lub jego równowartości.