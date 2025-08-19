Ponad sześć promili i jazda pod prąd. Seniorka z zarzutami

Polska
Ponad sześć promili i jazda pod prąd. Seniorka z zarzutami
Policja Lubuska
Pijana seniorka jechała pod prąd. To wykazało badanie alkomatem

Zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości usłyszała 73-latka, która została zatrzymana, za jazdę pod prąd po Gubinie.W chwili interwencji miała sześć promili alkoholu w organizmie. Seniorce grozi do trzech lat pozbawieniem wolności.

Policjanci z Gubina (woj. lubuskie) zatrzymali w centrum miasta 73-letnią kobietę, która kierowała samochodem, mając prawie sześć promili alkoholu w organizmie. Seniorka poruszała się pod prąd, jednak na szczęście nie doprowadziła do żadnego wypadku.

 

ZOBACZ: Kierował "pod wpływem". Sąd umorzył postępowanie, wskazano na zawód

 

Do zdarzenia doszło 17 sierpnia. Wówczas do dyżurnego komisariatu policji w Gubinie wpłynęło zgłoszenie o kierowcy Toyoty Yaris, poruszającym się przeciwnym pasem ruchu w centrum miasta. Skierowani na miejsce funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za kierownicą siedziała 73-letnia kobieta, od której wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu.

Gubin. Pijana seniorka za kierownicą. Grozi jej więzienie  

Jak przekazali policjanci, w chwili zatrzymania seniorka miała sprawiać wrażenie "zdezorientowanej". Została ona poddana badaniu alkomatem, które wykazało, że w jej organizmie znajdowało się ponad 5,9 promila alkoholu. Samochód 73-latki został zabezpieczony przez policję.

 

ZOBACZ: Pijana policjantka z bronią na stacji paliw. "Porażający brak odpowiedzialności"

 

Kolejne godziny 73-latka spędziła w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. W przyszłości o jej losie zadecyduje sąd. Za taki czyn grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

 

Funkcjonariusze z Gubina w wydanym komunikacie podkreślili, że zachowanie kobiety było "skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne".

WIDEO: Putin "się wystraszył". Marcin Przydacz o szansach na przełom po negocjacjach na Alasce
Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALKOMATGUBINJAZDA POD WPŁYWEMPOLICJAPOLICYJNA KONTROLAPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 