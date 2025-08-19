Zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości usłyszała 73-latka, która została zatrzymana, za jazdę pod prąd po Gubinie.W chwili interwencji miała sześć promili alkoholu w organizmie. Seniorce grozi do trzech lat pozbawieniem wolności.

Policjanci z Gubina (woj. lubuskie) zatrzymali w centrum miasta 73-letnią kobietę, która kierowała samochodem, mając prawie sześć promili alkoholu w organizmie. Seniorka poruszała się pod prąd, jednak na szczęście nie doprowadziła do żadnego wypadku.

ZOBACZ: Kierował "pod wpływem". Sąd umorzył postępowanie, wskazano na zawód

Do zdarzenia doszło 17 sierpnia. Wówczas do dyżurnego komisariatu policji w Gubinie wpłynęło zgłoszenie o kierowcy Toyoty Yaris, poruszającym się przeciwnym pasem ruchu w centrum miasta. Skierowani na miejsce funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za kierownicą siedziała 73-letnia kobieta, od której wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu.

Gubin. Pijana seniorka za kierownicą. Grozi jej więzienie

Jak przekazali policjanci, w chwili zatrzymania seniorka miała sprawiać wrażenie "zdezorientowanej". Została ona poddana badaniu alkomatem, które wykazało, że w jej organizmie znajdowało się ponad 5,9 promila alkoholu. Samochód 73-latki został zabezpieczony przez policję.

ZOBACZ: Pijana policjantka z bronią na stacji paliw. "Porażający brak odpowiedzialności"

Kolejne godziny 73-latka spędziła w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. W przyszłości o jej losie zadecyduje sąd. Za taki czyn grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Gubina w wydanym komunikacie podkreślili, że zachowanie kobiety było "skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne".