Dwójka Polaków zginęła w katastrofie helikoptera na wyspie Wight - podały brytyjskie media. 52-latka i 49-latek lecieli śmigłowcem w towarzystwie jeszcze dwóch osób. Jedna z nich również zginęła w wypadku, a druga znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu.

W katastrofie helikoptera na wyspie Wight zginęły trzy osoby, a jedna jest w stanie krytycznym. Dwie ofiary to Polacy - podała Isle of Wight County Press, lokalna gazeta brytyjskiej wyspy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii - poinformowała we wtorek stacja Sky News, powołując się na wpis na Facebooku córki jednej z ofiar.

Śmigłowiec Robinson R44 II wystartował z lotniska Sandown ok. godz. 9 rano czasu lokalnego (godz. 10 czasu polskiego).

52-letnia Polka i 49-letni Polak z jeszcze jedną osobą oraz pilotem. Odbywała się w nim lekcja latania. Maszyna rozbiła się na polu między między wioską Godshill i nadmorskim miasteczkiem Shanklin około godz. 9:20.

Policja, straż pożarna oraz ratownicy medyczni zorganizowali zakrojoną na szeroką skalę akcję ratunkową. Przybyli na miejsce zdarzenia wkrótce po tym, jak helikopter miał "kręcić się" w spirali tracąc kontrolę.

One person has been airlifted to a hospital in Southampton following a helicopter crash on the Isle of Wight.



Police say the helicopter crashed in a field near Ventnor, in the southern part of the island. pic.twitter.com/STB4LsSICt — Breaking News (@NBreakinglatest) August 25, 2025

W Isle of Wight County Press podał, że naoczny świadek, który przejeżdżał w pobliżu, opisał jako "wstrząsającą" chwilę, w której widział, jak śmigłowiec opadał i uderzył w żywopłot.

- W tej chwili nie jesteśmy w stanie udzielić dalszych informacji na temat osób, które ucierpiały w wypadku, ponieważ trwają działania mające na celu skontaktowanie się z ich rodzinami i udzielenie im wsparcia - powiedział rzecznik lokalnej policji.

PAP zwróciła się do Ambasady RP w Londynie o potwierdzenie tych informacji, ale do momentu nadania depeszy nie otrzymała oficjalnej odpowiedzi.

jkn / mjo / PAP / polsatnews.pl