Ratowali migrantów z morza. Ostrzelano ich "bez żadnego ostrzeżenia"

Jak donosi organizacja humanitarna SOS Mediterranee, libijska straż przybrzeżna ostrzelała ich statek MV Ocean Viking. Ten miał płynąć po wodach międzynarodowych, gdy podpłynęła do niego łódź i "bez żadnego ostrzeżenia ani ultimatum" otworzyła ogień.

Libijska straż przybrzeżna ostrzelała MV Ocean Viking, statek należący do SOS Mediterranee, europejskiej organizacji morsko-humanitarnej zajmującej się ratowaniem życia na morzu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, gdy jednostka przeczesywała wody Morza Śródziemnego w poszukiwaniu łodzi z migrantami - poinformowała organizacja na swojej stronie internetowej.

- Chociaż nikt nie został ranny, wszyscy na pokładzie obawiali się o swoje życie, a sprzęt ratunkowy i sam statek doznały znacznych uszkodzeń - powiedzieli członkowie SOS Mediterranee.

Libia strzelała statek organizacji ratującej migrantów. "Bez ostrzeżenia"

Zdaniem organizacji, w chwili ataku statek płynął po wodach międzynarodowych, około 40 mil morskich (75 km) na północ od wybrzeża Libii. Wedy zbliżyła się do niego łódź patrolowa tego kraju.

"Bez żadnego ostrzeżenia ani ultimatum dwóch mężczyzn na pokładzie otworzyło ogień do naszego statku humanitarnego, prowadząc nieustanny ostrzał bezpośrednio w naszym kierunku przez co najmniej 20 minut" - poinformowało SOS Mediterranee.

MV Ocean Viking z powybijanymi szybami nadał sygnał Mayday i popłynął w kierunku Syrakuz na Sycylii, aby wysadzić 87 znalezionych na morzu migrantów.

Straż przybrzeżna Libii ostrzelała statek humanitarny. Chcą zablokować szlak przemytników

"Łódź, która nas zaatakowała, prawdopodobnie została kupiona za pieniądze przekazane Libii przez Unię Europejską" - zasugerowała organizacja.

Libia, za pieniądze UE stara się zablokować szlak przemytników, przerzucających migrantów z jej ziemi do Europy. Oskarża wolontariuszy z Europy, że zachęcają migrantów do wypłynięcia w morze, dając im nadzieję na szybkie wciągnięcie ich na pokład swoich statków.

Władze poinformowały, że tylko w tym roku przechwyciły na morzu ponad 15 tys. osób. A Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w swoim najnowszym raporcie ujawniła, że tylko w tygodniu od 10 do 16 sierpnia libijscy urzędnicy przechwycili na morzu niemal 500 migrantów - w tym 29 kobiet i 15 nieletnich – i zawrócili ich do Libii.

W poniedziałek na drugim krańcu Morza Śródziemnego włoski rząd położył akcent na inne dane i poinformował, że od początku roku do włoskich wybrzeży dotarło 40 510 migrantów, którzy opuścili Afrykę Północną.

jkn / mjo / PAP / polsatnews.pl