Według raportu Prokuratury Generalnej Ukrainy, w ciągu siedmiu miesięcy 2025 roku zanotowano ponad 100 tysięcy przypadków bezprawnego porzucenia armii ukraińskiej. Z kolei jeśli chodzi o dezercję, to od momentu rozpoczęcia inwazji w lutym 2022 roku zanotowano ponad 50 tys. takich przypadków. To wyraźny wzrost względem poprzednich lat.

Od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny przez Rosję w 2022 roku, na Ukrainie wszczęto ponad 200 tysięcy spraw o bezprawne porzucenie jednostki i 50 tys. spraw za dezercję - przekazała Prokuratura Generalna Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Niepokojący wzrost w Siłach Zbrojnych

Na podstawie art. 407 Kodeksu Karnego Ukrainy, który mówi o bezprawnym porzuceniu jednostki lub miejsca służby, w 2022 roku zanotowano 6988 postępowań. W całym 2024 roku zarejestrowano 67 840 takich spraw, a w 2023 roku - 17 658. W okresie styczeń-lipiec 2025 odnotowano już 110 511 postępowań. Łącznie to ponad 200 tys. odnotowanych przypadków.

Z kolei jeśli chodzi o art. 408 Kodeksu Karnego Ukrainy (dezercja), od 2022 roku do lipca b.r. zarejestrowano 50 058 postępowań karnych. SBI podało wcześniej, że w okresie od 29 listopada 2024 roku do 1 marca 2025 roku, do służby w szeregi armii ukraińskiej powróciło niemal 21 100 żołnierzy.

Z kolei w ciągu ośmiu miesięcy obowiązywania uproszczonego mechanizmu powrotu do służby osób, które po raz pierwszy opuściły jednostkę bez zezwolenia, do Sił Zbrojnych powróciło ponad 29 tysięcy ukraińskich żołnierzy.