- Wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje z Ukrainą na wzajemnym szacunku - tak prezydent Karol Nawrocki przedstawiał propozycję zmian, które zaproponuje w najbliższym czasie. Według głowy państwa symbole związane z ukraińskimi nacjonalistami powinny zostać zrównane w kodeksie karnym z symbolami innych systemów totalitarnych.

Jak poinformował prezydent Karol Nawrocki, w nowej formie ustawy dotyczącej Ukraińców miałyby znaleźć się przepisy ograniczające korzystanie z symboli związanych z ukraińskimi nacjonalistami.

- Jest też komponent zasadniczy. Aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje z Ukrainą na wzajemnym szacunku, uznaję, że powinniśmy zawrzeć w tym projekcie ustawy także jednoznaczne hasło "stop banderyzmowi" - powiedział Nawrocki, odnosząc się do zawetowania projektu dotyczącego pomocy Ukraińcom.

Prezydent zapowiada rozwiązania ws. ukraińskich, nacjonalistycznych symboli

Prezydent podczas wystąpienia kontynuował, że w ramach jego rozwiązania wykorzystywanie takich symboli powinno zostać zrównane w kodeksie karnym z symbolami nazistowskimi oraz komunistycznymi.





Nawrocki zaznaczył przy tym, że powinny zostać wprowadzone również zmiany w ustawie o IPN "w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA".

- Te wszystkie rozwiązania są w interesie zarówno polskiej wspólnoty narodowej, ale też naszych dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie sprawiedliwości, prawdy, i wbrew rosyjskiej propagandzie - podsumował polityk.

Wśród nowych rozwiązań miałoby znaleźć się również zaostrzenie przepisów przyznawania polskiego obywatelstwa. Prezydencki pomysł zakłada wydłużenie tej procedury z trzech do 10 lat. Oprócz tego spodziewane jest zwiększenie kar za nielegalne przekraczanie granicy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prezydent wetuje ustawę dotyczącą Ukraińców. "Swojego zdania nie zmienię"

W poniedziałek Karol Nawrocki poinformował opinię publiczną, że zawetował trzy ustawy, w tym jedną, która dotyczyła pomocy dla Ukraińców. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zawierał między innymi przepisy w sprawie przesłanek do uzyskania świadczenia 800 plus.

- Po 3,5 roku sytuacja w zakresie polskich finansów publicznych i emocji politycznej, społecznej zasadniczo się zmieniła. Prawo, które było zaproponowane 3,5 roku temu, w dzisiejszej sytuacji powinno zostać skorygowane - tłumaczył swoją decyzję prezydent.

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie świadczenia zdrowotne - dodał.

- Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. To nie tylko wyborcze hasło, ale uznaję, że powinniśmy doprowadzić do rodzaju sprawiedliwości społecznej. Przynajmniej Polacy w swoim państwie powinni być traktowani na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy - wyjaśnił.

