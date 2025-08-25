Rój dronów nad Ukrainą. Rosja zaatakowała pod osłoną nocy
Rosja przypuściła kolejny nocny atak na Ukrainę, wykorzystując do tego 104 drony. Jak poinformowało Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych Ukrainy, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 76 z nich. W ciągu minionej doby doszło także do 159 starć na froncie.
Do zmasowanego ataku dronowego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w północnych i wschodnich częściach Ukrainy. Szturm z wykorzystaniem ponad 100 bezzałogowców rozpoczął się około godz. 19:00 czasu lokalnego (godz. 18:00 czasu polskiego). Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 76 z nich - m.in. drony uderzeniowe Shahed.
Drony uderzyły w Ukrainę. Nocny atak Rosjan
Jak przekazało w komunikacie Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych Ukrainy, 28 środków napadu powietrznego uderzyło w 15 lokalizacjach, natomiast zneutralizowane prze ukraińskie wojsko drony spadły w czterech lokalizacjach. W działaniach obronnych wzięło udział lotnictwo, oddziały walki radioelektronicznej i systemów bezzałogowych, wojska rakietowe przeciwlotnicze oraz mobilne grupy ogniowe.
"Przeciwnik zaatakował 104 bezzałogowymi statkami uderzeniowymi typu Shahed i różnymi typami dronów wabików z następujących kierunków: Kurska, Szatałowa, Millerowa, Primorsko-Achtarska w Federacji Rosyjskiej" - przekazano w komunikacie.
Z kolei rosyjska agencja informacyjna RIA podała, że wojska rosyjskie zniszczyły w nocy 21 ukraińskich dronów. Natomiast Siergiej Sobianin, mer Rosji, poinformował w poniedziałek o dwóch bezzałogowcach, które uderzyły na stolicę Rosji. "Służby ratunkowe pracują w miejscu, w którym spadły szczątki" - napisał na Telegramie.
Intensywne działania wojsk w czasie minionej doby
Według aktualnych informacji w niedzielę Rosjanie przypuścili atak rakietowy i 79 nalotów. Armia użyła w tym celu jednej rakiety i 130 kierowanych bomb lotniczych. Przeprowadziła również 4735 ostrzałów, w tym 26 z wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, oraz wykorzystała do ataków 4711 dronów kamikadze.
Mimo ataków na zachodzie Ukrainy, obwody doniecki i dniepropietrowski pozostają obszarami, w których toczą się najbardziej zacięte działania zbrojne. Na kierunku pokrowskim siły ukraińskie odparły 46 szturmów, natomiast na kierunku nowopawliwskim Rosjanie przeprowadzili 31 ataków.