Wędkarz trafił na ciało mężczyzny. Policja: To prawdopodobny sprawca

Wędkarz trafił na ciało mężczyzny, który był prawdopodobnym sprawcą usiłowania zabójstwa taksówkarza z 22 sierpnia w Krakowie - przekazała w komunikacie Małopolska Policja. "Mężczyzna od godz. 17 tego dnia był intensywnie poszukiwany przez małopolskich policjantów" - zaznaczono.

"Około godz. 19:20 w jednym ze stawów znajdujących się na terenie Krakowa, wędkarz ujawnił ciało mężczyzny unoszące się na wodzie" - napisano w komunikacie małopolskiej policji. Jak zaznaczono dalej, "zwłoki zostały podjęte przez strażaków".

Próbował dokonać zbrodni w Krakowie. Policja o szczegółach

"Po wstępnych oględzinach, na podstawie rysopisu oraz ubioru, stwierdzono, że jest to prawdopodobnie ciało sprawcy usiłowania zabójstwa taksówkarza, do którego doszło 22 sierpnia w Krakowie" - dodano.

ZOBACZ: Atak nożownika w Krakowie. Poszkodowany kierowca taksówki

W komunikacie napisano, że mężczyzna od godz. 17 w piątek był "intensywnie poszukiwany przez małopolskich policjantów, którzy sprawdzali wszystkie możliwe adresy, krewnych, znajomych gdzie mężczyzna mógł się ukryć".

Jak informowała wówczas policja, na Alei Pokoju w Krakowie napastnik zaatakował jednego z tamtejszych taksówkarzy. Ten w wyniku napadu został ranny i przewieziony do szpitala. Przekazano także, że tożsamość sprawcy ustalono po kilku godzinach.

Atak nożownika w Krakowie. Poszkodowany miał rany cięte

Rzeczniczka prasowa KW Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło przekazała w piątek, że do zdarzenia doszło ok. godz. 17:00 w pobliżu Tauron Areny.

ZOBACZ: Nagranie z policjantką obiegło media. "Potraktowałam to jako interwencję"

Śledczy ustalili, że w pobliżu obiektu zatrzymała się taksówka, z której wybiegło dwóch mężczyzn - kierowca oraz pasażer. Poszkodowany miał rany cięte na szyi, przedramieniu oraz ręce. W pewnym momencie zemdlał.

Sprawca ataku uciekł z miejsca zdarzenia. - Najprawdopodobniej był to pasażer taksówki - przekazała wówczas rzeczniczka, dodając, że za napastnikiem rozpoczęto obławę. - Poszkodowany trafił do szpitala w stanie stabilnym - dodała.