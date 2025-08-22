Trwają poszukiwania mężczyzny, który w Krakowie zaatakował nożem taksówkarza. Do zdarzenia doszło ok. godz. 17 w pobliżu Tauron Areny. - Poszkodowany jest nieprzytomny, odniósł obrażenia w postaci ran ciętych. Trafił do szpitala w stanie stabilnym - przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.

Atak nożownika w Krakowie. Trwa policyjna obława

Śledczy ustalili, że około godz. 17 w okolicach Tauron Areny Kraków zatrzymała się taksówka, z której wybiegło dwóch mężczyzn - kierowca oraz pasażer. Poszkodowany miał rany cięte na szyi, przedramieniu oraz ręce. W pewnym momencie zemdlał.

Sprawca ataku uciekł z miejsca zdarzenia. - Najprawdopodobniej był to pasażer taksówki. Rozpoczęła się obława za tym człowiekiem. Ustalamy świadków - przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Na miejscu trwają także oględziny samochodu, w którym miało dojść do ataku.