Choroba czy uraz to najczęściej wskazywane powody zwolnienia lekarskiego. Ale czy można otrzymać L4 z uwagi na zmęczenie? Każdy pracownik może mieć kryzysowe momenty, a jego samopoczucie - fizyczne lub psychiczne - bywa w kiepskim stanie. Istnieją przesłanki, by z tego powodu zgodnie z przepisami przez pewien czas nie pojawiać się w pracy.

Niezależnie od wykonywanego zawodu, codzienne przeciążenia w fabrykach i biurach, narażenie na stresujące sytuacje oraz ograniczona możliwość regeneracji w wolnym czasie prowadzą do wypalenia zawodowego.

Polacy mają pełne prawo czuć takie wyczerpanie. Zgodnie z danymi Eurostatu pracują średnio 38,9 godziny tygodniowo. To niemal trzy godziny więcej niż unijna średnia i jeden z najwyższych wyników w całej UE. Nic więc dziwnego, że pojawiają się pytania o zwolnienie lekarskie z tej przyczyny.

L4 z powodu zmęczenia. Sytuacja jest jasna

Nie każdy wie, że "złe samopoczucie i zmęczenie", oznaczone kodem R53, to jednostka chorobowa widniejąca w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10. O tym, czy dolegliwości zgłaszane przez pacjenta są podstawą do wystawienia L4, decyduje lekarz po przeanalizowaniu wywiadu i dokumentacji. Objawy, które mogą zaniepokoić specjalistę, to m.in.:

ogólne osłabienie

szybkie męczenie się

zła reakcja organizmu na wysiłek

senność i brak energii

kiepska koncentracja i zaburzenia pamięci

Absencja z takich powodów nie jest rzadkością. Ze statystyk ZUS wynika, że w 2024 r. wystawiono łącznie 86,2 tys. zwolnień tego typu, obejmujących 411,7 tys. dni. Oznacza to, że uczucie wyczerpania może być podstawą do otrzymania chorobowego, które wystawić może także lekarz rodzinny.

Zwolnienie lekarskie na wypalenie zawodowe. Czy to możliwe?

Nieco inaczej wygląda sytuacja z wypaleniem zawodowym. W klasyfikacji ICD-11 widnieje ono jako "syndrom", a więc nie choroba.

Według Światowej Organizacji Zdrowia jest wynikiem przewlekłego stresu w miejscu pracy i charakteryzuje się wyczerpaniem, dystansem do obowiązków oraz niższą efektywnością. Bezpośrednio z tego powodu nie otrzymuje się L4, jednak wypalenie może współwystępować z innymi dolegliwościami, które już uzasadniają absencję. Przykładami są stany depresyjne lub reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (kod F43).

Niektórzy postrzegają "zmęczeniowe" L4 jako sposób na dodatkowy odpoczynek poza urlopem. Trzeba jednak pamiętać, że złe samopoczucie bywa wczesnym sygnałem poważniejszych problemów zdrowotnych. Bagatelizowanie objawów może prowadzić do takich chorób jak depresja.

Skala problemu jest realna. ZUS podaje, że epizody depresyjne (kod F32) oraz zaburzenia depresyjne nawracające (F33) były w Polsce przyczyną ponad 8,5 mln dni absencji. Długotrwałe zwolnienia są dotkliwe nie tylko dla pracowników, ale również dla pracodawców, bo zamiast kilkudniowego chorobowego pojawia się konieczność wielomiesięcznego leczenia.

