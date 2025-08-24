Kierowca ciężarówki staranował bramki w Punkcie Poboru Opłat Tarnawa na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Pojazd przewrócił się i natychmiast stanął w płomieniach. "Kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu" - przekazali strażacy.

"Samochód ciężarowy z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w biletomat w Punkcie Poboru Opłat Tarnawa" - informują strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie. Do zdarzenia doszło na autostradzie A2, między węzłami Rzepin i Torzym, w pobliżu miejscowości Tarnawa Rzepińska.

W wyniku uderzenia pojazd przewrócił się i stanął w płomieniach.

Autostrada A2. Wjechał prosto w bramki. Tragiczny pożar na popularnej trasie

"Kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru" - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcina.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że utrudnienia na jezdni w kierunku Warszawy mogą potrwać do godz. 12:00. Wytyczono objazd

Na miejscu działały zastępu straży pożarnej z Sulęcina, Torzymia, Gądkowa Wielkiego i Boczowa.