Tragedia na autostradzie. Staranował bramki i stanął w płomieniach

Tragedia na autostradzie. Staranował bramki i stanął w płomieniach
KM PSP Sulęcin
Staranował bramki i stanął w płomieniach

Kierowca ciężarówki staranował bramki w Punkcie Poboru Opłat Tarnawa na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Pojazd przewrócił się i natychmiast stanął w płomieniach. "Kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu" - przekazali strażacy.

"Samochód ciężarowy z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w biletomat w Punkcie Poboru Opłat Tarnawa" - informują strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie. Do zdarzenia doszło na autostradzie A2, między węzłami Rzepin i Torzym, w pobliżu miejscowości Tarnawa Rzepińska. 

 

W wyniku uderzenia pojazd przewrócił się i stanął w płomieniach. 

Autostrada A2. Wjechał prosto w bramki. Tragiczny pożar na popularnej trasie

"Kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru" - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcina. 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że utrudnienia na jezdni w kierunku Warszawy mogą potrwać do godz. 12:00. Wytyczono objazd

 

Na miejscu działały zastępu straży pożarnej z Sulęcina, Torzymia, Gądkowa Wielkiego i Boczowa. 

Dawid Skrzypiński / pbi / polsatnews.pl
AUTOSTRADA A2BILETOMATCIEŻARÓWKAPOLSKAPOŻARWYPADEK

