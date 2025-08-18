Cztery osoby zginęły w wyniku czołowego zderzenia cysterny z samochodem osobowym. Do tragicznego zdarzenia doszło na DK 57 w miejscowości Opaleniec na Mazowszu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach.

Mazowiecka policja opublikował komunikat, z którego wynika, że "około godz. 12.20 doszło do zderzenia czołowego pojazdu ciężarowego typu cysterna z osobowym volkswagenem".

Wszyscy podróżujący samochodem osobowym zginęli na miejscu - trzech mężczyzn i kobieta.

38-letni kierowca cysterny był trzeźwy. Prawdopodobnie nie odniósł żadnych obrażeń.

Opaleniec. Tragiczny wypadek na DK57. Droga zablokowana

- W tej chwili można powiedzieć, że działania ratownicze zostały zakończone - mówił Polsat News bryg. Karol Kroć, rzecznik prasowy mazowieckiej PSP.

"Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Konieczne są objazdy - w kierunku Szczytna przez Rembielin do W616, dalej w kierunku Opaleńca. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy" - apelują policjanci.

ZOBACZ: Samochód wjechał w pieszych. Tragiczny wypadek w Warszawie

Z kolei strażak zaznaczył, że utrudnienia na tym odcinku należy liczyć w godzinach, a to kiedy droga zostanie odblokowana będzie zależne od decyzji śledczych.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, która ustala okoliczności wypadku.