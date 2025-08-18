Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją cztery osoby

Polska
Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyją cztery osoby
PSP Przasnysz
Do tragicznego wypadku doszło na DK 57 w miejscowości Opaleniec na Mazowszu

Cztery osoby zginęły w wyniku czołowego zderzenia cysterny z samochodem osobowym. Do tragicznego zdarzenia doszło na DK 57 w miejscowości Opaleniec na Mazowszu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach.

Mazowiecka policja opublikował komunikat, z którego wynika, że "około godz. 12.20 doszło do zderzenia czołowego pojazdu ciężarowego typu cysterna z osobowym volkswagenem".

 

Wszyscy podróżujący samochodem osobowym zginęli na miejscu - trzech mężczyzn i kobieta. 

 

38-letni kierowca cysterny był trzeźwy. Prawdopodobnie nie odniósł żadnych obrażeń. 

Opaleniec. Tragiczny wypadek na DK57. Droga zablokowana

- W tej chwili można powiedzieć, że działania ratownicze zostały zakończone - mówił Polsat News bryg. Karol Kroć, rzecznik prasowy mazowieckiej PSP. 

 

"Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Konieczne są objazdy - w kierunku Szczytna przez Rembielin do W616, dalej w kierunku Opaleńca. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy" - apelują policjanci. 

 

ZOBACZ: Samochód wjechał w pieszych. Tragiczny wypadek w Warszawie

 

Z kolei strażak zaznaczył, że utrudnienia na tym odcinku należy liczyć w godzinach, a to kiedy droga zostanie odblokowana będzie zależne od decyzji śledczych. 

 

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, która ustala okoliczności wypadku. 

WIDEO: "To sygnał dla Donalda Tuska". Ekspert podpowiada premierowi ws. KPO
Artur Pokorski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CYSTERNADK57OPALENIECPOLSKASAMOCHÓD OSOBOWYVOLKSWAGENWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 