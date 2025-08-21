"Pragnę zdementować informację o wstrzymaniu przyjęć pacjentów onkologicznych" - przekazała w oświadczeniu dyrektorka szpitala w Koninie Krystyna Brzezińska. Dodała, że placówka "nieprzerwanie kontynuowała świadczenie opieki medycznej dla wszystkich pacjentów na Oddziale Onkologicznym". To reakcja na pojawiające się doniesienia o wstrzymaniu przyjmowania pacjentów ze względu na rozliczenia z NFZ.

"Pragnę zdementować informację zawartą w artykule prasowym o wstrzymaniu przyjąć pacjentów onkologicznych na Oddział Onkologiczny naszego szpitala" - napisała w oświadczeniu przesłanym mediom dyrektor szpitala w Koninie Krystyna Brzezińska.

"Pacjenci, którzy byli i są kierowani do Oddziału Onkologicznego, w celu kwalifikacji do leczenia w programach lekowych, byli i są konsultowani wstępnie i oceniani pod kątem spełniania kryteriów włączenia do programów lekowych przez lekarzy specjalistów onkologii klinicznej tutejszego oddziału" - dodała.

Dyrektorka przekazała, że "pacjenci wstępnie zakwalifikowani do programu lekowego otrzymywali informację o możliwości włączenia do programu w naszym szpitalu oraz w ośrodkach, w których była możliwość szybszego rozpoczęcia leczenia. W wielu przypadkach lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie osobiście ustalali terminy przyjęcia do leczenia w ościennych oddziałach onkologicznych".

Onkologia w Koninie wstrzymuje przyjęcia? Szpital wystosował komunikat

W oświadczeniu podkreślono, że "priorytetem było i pozostaje zapewnienie ciągłości leczenia oraz bezpieczeństwa naszych pacjentów".

"Zważywszy na złożoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia deklarację wypłaty zaległych środków, szpital podjął decyzję o stopniowym zwiększaniu liczby nowo przyjmowanych pacjentów na oddział. W tym miejscu należy podkreślić, ze Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w okresie od 1 stycznia do lipca 2025 r., prowadził leczenie 4 280 pacjentów na oddziale onkologii, średnio miesięcznie 611. Na dzień 20 sierpnia 2025 r. prowadzono leczenie 385 pacjentów. Od stycznia do lipca 2025 r. zakwalifikowano 69 nowych pacjentów do programów lekowych, kontynuując leczenie pacjentów już włączonych do programu" - wyjaśniła szefowa placówki.

Jak dodała, "wskazać należy, że nadwykonania za I półrocze br. w ramach chemioterapii i programów lekowych wynoszą 4 019 584,03 zł. Pomimo tej sytuacji, szpital nieprzerwanie kontynuował świadczenie opieki medycznej dla wszystkich pacjentów na Oddziale Onkologicznym".

"Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby poziom świadczonych usług zdrowotnych był utrzymany na jak najwyższym poziomie - zarówno w zakresie merytorycznym, jak i organizacyjnym" - podsumowała dyrektorka.

Onkologia w Koninie. Komentarze po doniesieniach o wstrzymaniu przyjęć

We wtorek Naczelna Pielęgniarka szpitala w Koninie Maria Wróbel przekazała PAP, że placówka czasowo wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów na Oddział Onkologiczny ze względu na rozliczenia z NFZ.



Informacja ta odbiła się szerokim echem. W mediach pojawiły się nagłówki, że koniński "szpital zamyka onkologię". W programie "Debata Gozdyry" w Polsat News wywiązała się na ten temat gorąca dyskusja. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odniósł się do informacji o rzekomym wstrzymaniu działalności oddziału onkologicznego szpitala w Koninie.



Szczerba stwierdził, że "(...) z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć". Dodał, że "jeżeli ktoś został w tej chwili z Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną placówkę".

Po lawinie komentarzy dotyczących "szukania szpitala przez pacjentów onkologicznych" poseł za swoje słowa przeprosił. "Pacjenci onkologiczni nie mogą zostać pozbawieni opieki. Nigdy! O sprawie tymczasowego zawieszania przyjmowania przyjęć do szpitala w Koninie, dowiedziałem się w trakcie programu 'Debata Gozdyry'. Sprawa szpitala i finansowania świadczeń musi być pilnie wyjaśniona. Wiem jak w tej chorobie ważny jest czas. Nie można stracić ani jednego dnia" - napisał za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł KO Michał Szczerba.

"Jednak moja wypowiedź o konieczności znalezienia przez pacjentów innych placówek była niewłaściwa i za nią przepraszam. Także wobec prowadzącej Agnieszki Gozdyry, którą przepraszam. Zrobię wszystko, by placówka w Koninie miała zapewnione odpowiednie środki, by natychmiast wznowić leczenie" - dodał polityk.