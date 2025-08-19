Nie żyje dwoje pacjentów, którzy wypadli z okna szpitala w Wejherowie. - Mieliśmy dzisiaj serię tragicznych zdarzeń. - Najpierw z piątego piętra spadła 65-letnia kobieta, później 65-letni mężczyzna. Oboje nie żyją - potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl asp. sztab. Anetta Potrykus.

Jak przekazała w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowa KPP w Wejherowie asp.sztab. Anetta Potrykus we wtorek rano w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy doszło do dwóch osobnych wypadków.

- Najpierw około 7:30 z okna szpitala wypadła 65-letnia kobieta - przekazała.

Pomimo szybkiej reakcji personelu medycznego i podjętych czynności ratunkowych, nie udało się uratować jej życia.

Tragedia w szpitalu w Wejherowie. Pacjenci wypadli z okna, nie żyją

Do tragedii doszło na piątym piętrze oddziału neurologii.

- Później, około godz. 12 na tym samym piętrze i oddziale z okna wypadł 65-letni pacjent. W wyniku wypadku również zmarł - wyjaśniła policjantka.

ZOBACZ: Atak w szpitalu. Kobieta rzuciła się na personel medyczny

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratura. Na ten moment służby nie posiadają informacji na temat tego, czy zdarzenia mogą być ze sobą powiązane.

Pulsgdanska.pl dodaje, że rodzinie zmarłym zaoferowano też wsparcie psychologiczne.