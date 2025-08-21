"Niech znajdzie inną placówkę". Awantura na antenie Polsat News

- Jeżeli ktoś został w tej chwili z Konina odesłany niech natychmiast znajdzie inną placówkę (...) - powiedział w programie "Debata Gozdyry" Michał Szczerba w odniesieniu do informacji o wstrzymaniu działalności oddziału onkologicznego szpitala w Koninie. Słowa posła wywołały oburzenie wśród pozostałych gości programu oraz samej prowadzącej, która nie kryła oburzenia.

W programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News poseł KO Michał Szczerba odniósł się do informacji o wstrzymaniu działalności oddziału onkologicznego szpitala w Koninie. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał - poinformowała cytowana przez wp.pl naczelna pielęgniarka Maria Wróbel - a placówka wciąż oczekuje na pieniądze za działalność oddziału w drugim kwartale.

Poseł stwierdził, że "(...) z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć".

- Ja nie wierzę, że pan to mówi. (...) ja się rzadko unoszę, ja nie wierzę, że pan to mówi - odpowiedziała Agnieszka Gozdyra. - A co, chce pani tam pojechać? - odparł Szczerba,co wywołało sprzeciw u innych gości.

Oddział onkologiczny szpitala w Koninie wstrzymuje przyjęcia

- Wychodzi na to, że to są pacjenci drugiej kategorii. Nie przyjmiemy was do szpitala i sorry, cześć - skomentowała posłanka partii Razem, Paulina Matysiak.

Poseł następnie mówił, że "akurat ma w sprawach onkologicznych bardzo osobiste i rodzinne doświadczenia", na co Agnieszka Gozdyra przerwała mu: - Każdy ma. Każdy ma kogoś, kto umarł, choruje albo sam choruje. Niech pan przestanie, błagam pana.

- Jeżeli ktoś został w tej chwili z Konina odesłany niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa wielkopolskiego - powiedział Szczerba.

Szpital onkologiczny w Koninie przestał przyjmować nowych pacjentów z powodów finansowych. „Z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów przyjmą“ - mówi @MichalSzczerba „Jeśli ktoś został z Konina odesłany, niech znajdzie inną placówkę“. pic.twitter.com/gReK2tCVal — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 20, 2025