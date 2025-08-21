Nagłe oberwanie chmury. Cztery regiony z alertami

Silne ulewy i burze z porywami wiatru nadchodzą nawiedzą mieszkańców czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego oraz śląskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y. Lokalnie może spaść nawet do 65 mm deszczu, a wichury osiągną 55 km/h.

Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami pierwszego i drugiego stopnia w czwartek i piątek wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alertami objęto woj. podkarpackie oraz część woj. lubelskiego, małopolskiego i śląskiego. Do mieszkańców tych czterech województw RCB wysłało alert.

Alertami drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto:

część woj. podkarpackiego (powiaty: brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, lubaczowski, łańcucki, przeworski, strzyżowski i rzeszowski) i

woj. małopolskiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański).

IMGW poinformowało, że wysokość opadów miejscami osiągnie od 40 mm do 65 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Alerty obowiązywać będą od czwartku od godz. 11 lub 14, do piątku do godz. 11.

IMGW ostrzega. Alert pierwszego stopnia

Alertami pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami objęto część:

woj. lubelskiego (powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski),

podkarpackiego (powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, mielecki, niżański, a także powiat bieszczadzki, leski, przemyski i sanocki),

woj. małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, myślenicki, suski, tarnowski i wielicki) oraz powiat żywiecki w woj. śląskim.

Według IMGW miejscami wysokość opadów osiągnie od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Ostrzeżenia obowiązywać będą od czwartku od godz. 11 lub 18, do piątku do godzin porannych.

Alert RCB dla czterech województw

W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "Uwaga! Dziś i jutro (21/22.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" do odbiorców przebywających na terenie:

woj. śląskiego (powiat żywiecki),

woj. małopolskiego (powiat: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, Tarnów, tarnowski, tatrzański, wielicki),

woj. podkarpackiego (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, jarosławski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, sanocki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów i strzyżowski) i

woj. lubelskiego (powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, Zamość, zamojski).

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

