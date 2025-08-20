Pochmurno z możliwymi burzami - taką prognozę przewiduje się na środę dla północnych regionów kraju. W pozostałej części Polski z kolei temperatura wahać będzie się w okolicach 25 stopni Celsjusza. Już od czwartku nastąpi pogorszenie pogody w całym kraju - zachmurzenie będzie duże, a w wielu miejscach wystąpią burze i silny wiatr.

Środa w północnej części kraju będzie zachmurzona. Miejscami będą przelotne opady deszczu, z kolei na północnym wschodzie możliwe są lokalne burze. IMGW informuje, że przewidywana wysokość opadów w trakcie burz może dojść do 10 mm. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie umiarkowane.

Temperatura maksymalna w centrum i na południu kraju będzie wahać się od 25 do 28 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich spodziewać się można temperatury w okolicach 23 st., a najchłodniej będzie na Pomorzu, Warmii i Mazurach - ok. 18 st. W północnej części Polski można spodziewać się także najbardziej porywistego wiatru - na północnym wschodzie nawet w porywach do 65 km/h.

Pogoda na dziś. Deszczowo na północy kraju

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie także bezchmurnie. Miejscami na wschodzie zachmurzenie okresami duże i słabe opady deszczu, a na Podlasiu i Polesiu Lubelskim początkowo możliwe zanikające burze. Nad ranem wzrost zachmurzenie do dużego na południu kraju i tam także możliwe słabe opady deszczu.

Temperatura minimalna od 5 do 6 stopni C. na północy, około 11 stopni w centrum do 15 stopni C. na południu. Wiatr słaby, tylko w czasie burz początkowo umiarkowany i porywisty, północny i północno-wschodni.

Pogoda na czwartek. Czy będzie padać?

W czwartek w północnej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu okresami duże i możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite.

W Karpatach opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Od Przedgórza Sudeckiego, przez Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę i Kielecczyznę po Podkarpacie i Lubelszczyznę przelotne opady deszczu i burze. Prognozowane sumy opadów miejscami od 10 mm do 20 mm.

Temperatura maksymalna zwykle od 21 do 25 stopni C.; chłodniej miejscami na północy i na krańcach południowych, od 17 do 20 st. C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków wschodnich, na północy z kierunków zachodnich, miejscami zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

