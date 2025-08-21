Nad Morzem Bałtyckim zaobserwowano efektowne zjawiska atmosferyczne. Wzdłuż polskiego wybrzeża wystąpiła seria trąb morskich. Pomorski Alert Pogodowy wyjaśnia, że powstała ona "dzięki obecności ośrodka niżowego nad południową Szwecją oraz brak silnego wiatru wiatru nad morzem". Jak dodano, trąby wodne są mniej groźne niż trąby powietrzne.

Pomorski Alarm Pogodowy poinformował w mediach społecznościowych, że nad morzem doszło do kilku zjawisk atmosferycznych. "Seria trąb wodnych nad Bałtykiem. Od rana wzdłuż polskiego wybrzeża (...) na odcinku od Darłowa do Rowów można obserwować liczne trąby wodne oraz leje kondensacyjne" - przekazano.

Jak wyjaśniono, takie zjawiska "pojawiają się dzięki występowaniu charakterystycznych warunków, na które składa się między innymi obecności niewielkiego ośrodka niżowego nad południową Szwecją oraz brak silnego wiatru wiatru nad morzem".

"Tego typu trąby wodne należą do tzw. niemezocyklonalnych – nie są związane z superkomórkami burzowymi i zazwyczaj nie stanowią poważnego zagrożenia. Mogą jednak być efektownym widowiskiem, zwłaszcza gdy występują w serii" - podano.

Zjawisko atmosferyczne nad Morzem Bałtyckim odnotowano również na profilu Sieć Obserwatorów Burz. "Oto kolejna trąba wodna widziana niedawno na Pomorzu" - napisano we wpisie.

Zjawiska atmosferyczne nad Morzem Bałtyckim. Czym jest trąba wodna?

Trąba wodna to wir powietrzny przypominający tornado, który powstaje nad powierzchnią wody. Najczęściej jest związana z chmurami burzowymi. Tworzy ona lej kondensacyjny, który ciągnie się od podstawy chmury aż do tafli morza lub jeziora.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Zginął 28-letni policjant



Początkowo zjawisko może być mało widoczne. Gdy sięgnie powierzchni wody, wir zaczyna podrywać wodę i tworzy mgłę, co sprawia, że staje się wyraźnie widoczna z brzegu. Trąby wodne są widowiskowe, lecz są znacznie słabsze od klasycznych trąb powietrznych występujących na lądzie.