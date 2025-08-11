Na przejeździe kolejowym w Szczytnikach Czerniejewskich koło Gniezna pociąg zderzył się z samochodem osobowym. Za kierownicą siedział 28-letni policjant, który wracał ze służby. Mężczyzna zginął na miejscu - przekazała polsatnews.pl asp. sztab. Anna Osińska z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

O godz. 6:10 w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie koło Gniezna doszło do śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym.

"Kierujący pojazdem marki Ford C-Max, jadąc od strony Czerniejewa w kierunku Kłosowa, z nieznanej na chwilę obecną przyczyny, zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem osobowym relacji Gniezno-Jarocin" - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl asp. sztab. Anna Osińska z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Kierowcą samochodu osobowego był 28-letni policjant, który pełnił służbę w Komisariacie Policji w Czerniejewie. Pociągiem podróżowało 7 osób - nikt nie odniósł obrażeń. Policja w Gnieźnie poinformowała, że przeprowadziła badanie alkomatem maszynisty, które wykazało, że był trzeźwy. Mężczyźnie pobrano krew do badań.



"Do godziny 10 na miejscu pracowali policjanci, prokurator, strażacy, służby obsługi kolei, oraz przedstawiciel Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, na ich podstawie będą wyjaśniać przyczyny wypadku" - czytamy w komunikacie policji w Gnieźnie w mediach społecznościowych.

Szczytniki Czerniejewskie. Nie żyje 28-letni policjant

Jak poinformowała asp. sztab. Anna Osińska, droga krajowa nr 15 przez długi czas była zablokowana.

Z kolei na trasie Czerniejewo-Września pociągi notowały opóźnienia. Ruch odbywał się jednym torem.

O wypadku jako pierwszy poinformował portal gniezno24.com.