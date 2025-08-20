Serbski minister Darko Glišić doznał udaru w trakcie wywiadu w telewizji. Polityk został w ciężkim stanie przewieziony do szpitala, gdzie - jak informowały media - podjęto niezwykle skomplikowaną interwencję medyczną. Po ponad dwutygodniowym pobycie na oddziale polityk został wypisany do domu. Najnowsze informacje o jego stanie zdrowia przekazał prezydent Serbii.

Darko Glišić, minister inwestycji publicznych Serbii, doznał udaru podczas rozmowy w porannym paśmie telewizji Pink, do której doszło 5 sierpnia. W pewnym momencie prowadzący zauważyli, że ich gość ma problemy z mową i miesza słowa. Zaniepokojeni postanowili wezwać pomoc.

"Został natychmiast przewieziony do szpitala" - podawał portal Sloboden Pecat, należący do serbskiego koncernu medialnego. Jak poinformowali media przedstawiciele rządu, problemy ministra były bardzo poważne, wobec czego do szpitala udał się sam prezydent Serbii Aleksandar Vučić.

Darko Glišić doznał udaru. Moment uchwyciły kamery

Po wykonaniu badań okazało się, że udarowi ministra towarzyszyły uszkodzeniu dwóch naczyń krwionośnych, z których jedno było zablokowane, a drugie było przyczyną krwotoku. - Przyczyna została wyeliminowana, ale zobaczymy, jak zareaguje jego organizm - informował w rozmowie z dziennikarzami minister zdrowia Serbii Zlatibor Lončar. Jak dodał, Glišić musiał przejść operację bardziej skomplikowaną niż w zwykłych przypadkach.

W późniejszej relacji minister zdrowia wyjaśnił, że stan pacjenta jest nadal poważny, dlatego jest zaintubowany i podłączony do respiratora. - Czeka go ciężka walka, ale eksperci są zadowoleni, ponieważ takie interwencje przynoszą lepsze rezultaty, gdy są przeprowadzane jak najszybciej - uspokajał.

Prezydent Serbii: Nasz Darko opuścił szpital

Natomiast na początku tego tygodnia prezydent Aleksandar Vučić przekazał, że członek rządu i jego zaufany współpracownik opuścił klinikę. "Nasz Darko wychodzi ze szpitala. Za miesiąc wraca do swoich obowiązków. Dziękuję wszystkim, którym zależało" - napisał na Instagramie.

Sam minister, cytowany przez serwis srpskainfo.com, oświadczył, że czuje się lepiej. - Teraz jest dobrze, dziękuję wszystkim za wsparcie - powiedział krótko.