Papież mówił o Ukrainie. Nagle zwrócił się do wiernych

Papież Leon XIV podczas środowej audiencji zwrócił się do wiernych na całym świecie. Zaapelował, by dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny przeżyć jako dzień modlitwy w intencji o pokój w Ukrainie. W przemówieniu zwrócił się także do Polaków.

Podczas spotkania z wiernymi papież Leon XIV przypomniał, że w najbliższy piątek, 22 sierpnia, wierni będą obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny - jak podkreślił - czczonej także jako Królowa Pokoju. Zaapelował do wiernych, by uroczystość była dniem postu i modlitwy w intencji pokoju i sprawiedliwości na świecie.

- Gdy nasza Ziemia jest nadal raniona przez wojny w Ziemi Świętej, w Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich, aby 22 sierpnia przeżyli jako dzień postu i modlitwy, błagając Boga o pokój i sprawiedliwość. Niech Maryja Królowa Pokoju prosi o to, aby narody znalazły drogę pokoju - podkreślił.

Papież zaapelował o modlitwę w ważnej sprawie

W przesłaniu Leon XIV zwrócił się także do Polaków. - Serdecznie pozdrawiam Polaków obecnych w Rzymie, a także pielgrzymujących do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Proszę was, aby wśród waszych intencji znalazły się błagania o dar pokoju, nieuzbrojonego i rozbrajającego, dla całego świata, zwłaszcza dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu - powiedział papież.

Zachęcił wiernych, by prosili o "łaskę tego, by umieć przebaczać, także wtedy, gdy nie czujemy się zrozumiani, gdy czujemy się porzuceni". - Bez przebaczenia nie będzie nigdy pokoju - zaznaczył.

