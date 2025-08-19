Nie żyją ojciec i syn, którzy zostali ranni w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w Ługwałdzie koło Olsztyna. W szpitalu ciągle przebywają dwie inne osoby podróżujące osobówką - 41-letnia kobieta i jej 13-letnia córka.

Wypadek miał miejsce w poniedziałek po południu na drodze krajowa nr 51 między Olsztynem a Dobrym Miastem (woj. warmińsko-mazurskie).

Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby podróżujące osobówką. Była to rodzina - matka, ojciec i dwójka dzieci. Wszyscy trafili do szpitala.

We wtorek nadeszły tragiczne wieści. "W szpitalu zmarli 53-letni kierowca osobówki oraz jego 17-letni syn" - podała KWP w Olsztynie.

Dwie osoby pozostają w szpitalu

- W szpitalu pozostają dwie osoby, które jechały autem osobowym: 13-latka i i jej 41-letnia matka. Ich stan lekarze określają jako ciężki - powiedział podkom. Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca osobowego reanult zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem ciężarowym.

Kierowca ciężarówki, próbując uniknąć zderzenia, zjechał z drogi w pole. Nie doznał obrażeń i był trzeźwy.

ZOBACZ: Tragedia w szpitalu w Wejherowie. Z okna wypadło dwoje pacjentów

Funkcjonariusze pod nadzorem olsztyńskiej prokuratury prowadzą śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku.