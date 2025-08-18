Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zabezpieczyła trzy egzemplarze broni, które prawdopodobnie należały do Tadeusza D. Według śledczych jedna z nich miała posłużyć 57-latkowi do dokonania podwójnego zabójstwa, drugą natomiast odebrał sobie życie. - Czekamy na dalsze badania - mówi o trzecim egzemplarzu broni w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, jedna z broni została zabezpieczona przy zwłokach zmarłego Tadeusza D. - Jest to broń, którą Tadeusz D. oddał samobójczy strzał - powiedziała dla polsatnews.pl prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Sprawa Tadeusza D. Prokuratura zabezpieczyła trzy sztuki broni

Drugi egzemplarz broni został znaleziony w ostatnim czasie przez policjantów. Znajdowała się ona na terenie masywu leśnego Ostrej. Wszystko wskazuje, że jest to narzędzie zbrodni. - Prawdopodobnie jest to broń, którą Tadeusz D. oddał strzał do swojej rodziny - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Zabezpieczono także trzeci egzemplarz broni należącej do Tadeusza D. Prokuratura odmówiła jednak przekazania szczegółowych informacji na temat rodzaju i okoliczności ujawnienia tego dowodu. - Czekamy na dalsze badania, obejmujące ślady biologiczne i daktyloskopijne oraz balistykę - powiedziała Rataj-Mykietyn.

Zbrodnia w Starej Wsi. O to podejrzewany jest Tadeusz D.

Do tragicznych wydarzeń w Starej Wsi doszło pod koniec czerwca bieżącego roku. Wówczas Tadeusz D. miał śmiertelnie postrzelić 31-letniego zięcia oraz 26-letnią córkę. Młoda kobieta miała na ręku swoją roczną córkę, która nie odniosła żadnych obrażeń. Tadeusz D. miał także ranić teściową.

Następnie 57-latek uciekł z miejsca zdarzenia. W pobliżu ścieżki prowadzącej do lasu śledczy odnaleźli jego samochód. Za podejrzanym wydano list gończy. W obławie wykorzystano śmigłowiec Black Hawk, drony z kamerami termowizyjnymi, quady i samochody. Na miejsce ściągnięto także specjalnie wyszkolone psy.

Po kilku dniach szeroko zakrojonych poszukiwań służby odnalazły ciało Tadeusza D. W późniejszym czasie w lesie, w którym ukrywał się 57-latek, przypadkowa osoba znalazła wojskową kurtkę, latarkę czołówkę oraz amunicję. Przedmioty te zostały zauważone w odległości około 50 metrów od miejsca, w którym ujawniono ciało Tadeusza D.