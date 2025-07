Wojskową kurtkę, latarkę oraz amunicję znalazła przypadkowa osoba w lesie, w którym ukrywał się Tadeusz D. Co warte podkreślenia, przedmioty miały się znajdować 50 metrów od miejsca ujawnienia ciała mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo dwóch osób. Odkrycie to potwierdziła Interii rzeczniczka policji w Limanowej. Policjantka oznajmiła, że rzeczy mogły należeć do zmarłego 57-latka.