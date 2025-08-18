Straż Graniczna poszukuje 11 osób, które przedarły się przez granicę polsko-białoruską. W sumie funkcjonariusze w długi weekend odnotowali prawie 700 prób nielegalnego przedostania się do Polski. W kierunku służ poleciały kamienie i konary.

Między 14 i 17 sierpnia Straż Graniczna odnotowała "blisko 680 prób nielegalnego przedostania się do Polski".

- 11 osobom udało się przedostać przez granicę i są wobec nich prowadzone czynności w celu ujęcia - przekazał polsatnews.pl ppłk Andrzej Juźwiak.

Straż Graniczna wskazuje ponadto w komunikacie, że w kierunku polskich patroli "rzucano kamieniami i konarami".

"Bardzo pracowity" weekend dla Straży Granicznej

Z kolei Podlaski Oddział Straży Granicznej w niedzielę informował, że długi weekend był dla strażników "bardzo pracowity". Tylko w niedzielę oddział ten odnotował ponad 230 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

ZOBACZ: Atakowali strażników kamieniami. Służby ujawniają szczegóły z granicy

SG w komunikatach podkreśla też, że intensywne działania trwają na granicach z Niemcami i Litwą. Z kolei Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poinformowała o udaremnieniu przemytu migrantów.

Granica z Niemcami. Zatrzymani Afgańczycy i Ukrainiec

Policyjna grupa SPEED szczecińskiej drogówki zatrzymała 32-latka, który w nocy z niedzieli na poniedziałek przewoził trzech obywateli Afganistanu.

"Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze ujawnili, że cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terenie Polski. Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani. (...) Kierowca Mercedesa usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekraczania granicy, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności" - wskazano w oświadczeniu policji.

ZOBACZ: Berlin przedłuża kontrole na granicy. "Jest to środek konieczny"

"W spawie 32-latka komendant komisariatu będzie wnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Na dziś zaplanowane są czynności z udziałem obywatela Ukrainy" - dodają funkcjonariusze.

Zatrzymani obywatele Afganistanu zostaną przekazani Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie z Polski.