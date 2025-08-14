Zeszłej nocy doszło do prawie 150 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej - poinformowała Straż Graniczna. Funkcjonariusze byli obrzucani kamieniami, a 20 nielegalnych migrantów - przy pomocy pontonu - usiłowało dostać się do Polski przez Kanał Augustowski.

"13 sierpnia na granicy z Białorusią odnotowano blisko 150 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Za pomocnictwo zatrzymano 3 osoby. W stronę polskich patroli rzucano kamieniami" - brzmi komunikat Straży Granicznej w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Napięta sytuacja na granicy z Białorusią. "Kamienie wielkości pięści, konary z gwoździami"

20 osób usiłowało również przekroczyć granicę przez Kanał Augustowski na pontonie. "Reakcja SG była natychmiastowa. Migranci wycofali się na Białoruś" - poinformowały służby.

Granica polsko-białoruska. Szlak migracyjny się zmienia

Od początku roku ujawniono ponad 19,4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy - przekazał podlaski oddział Straży Granicznej.

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zostały przedłużone do 4 października. Decyzja została ogłoszona 3 sierpnia podczas odprawy szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego z wojewodami i szefami służb. Szef resortu mówił o zamykaniu szlaku wschodniego na nielegalną migrację.

ZOBACZ: Rosja zaczyna przerzucać żołnierzy na Białoruś. Ukraińskie służby alarmują

- 98 proc. szczelności naszej zapory powoduje, że służby białoruskie, służby rosyjskie i nielegalna migracja przenoszą się na inne odcinki - powiedział. Nowy szlak migracyjny, jak wskazał Kierwiński, przebiega przez Litwę i Łotwę. Przedłużenie kontroli granicznych ma za zadanie domknąć ten szlak.