Polacy zapytani o najlepszą pierwszą damę. Niekwestionowana liderka sondażu

Blisko połowa Polaków uważa Jolantę Kwaśniewską za najlepszą pierwszą damę III RP - wynika z najnowszego sondażu. Małżonka Aleksandra Kwaśniewskiego uzyskała sporą przewagę nad swoimi konkurentkami. Triumfowała we wszystkich kategoriach wiekowych. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Maria Kaczyńska (14,1 proc.).

Pracownia SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków o to, kto w ich ocenie był najlepszą pierwszą damą w czasach III RP.

Na pierwszym miejscu w zestawieniu uplasowała się Jolanta Kwaśniewska, która uzyskała głos 49,6 proc. ankietowanych.

Polacy wskazali najlepszą pierwszą damę. Jolanta Kwaśniewska zdecydowaną liderką

Drugie miejsce zajęła Maria Kaczyńska, na którą zagłosowało 14,1 proc. ankietowanych. Agata Kornhauser-Duda zdobyła 6,7 proc. głosów. Za małżonką Andrzeja Dudy uplasowała się Danuta Wałęsa, na którą zagłosowało 3,6 proc. uczestników sondażu.

Ostatnie miejsce w zestawieniu zajęła Anna Komorowska, która uzyskała 1,9 proc. głosów badanych.

Wielu respondentów nie potrafiło wskazać, którą z pierwszych dam ceni najbardziej. Opcję "trudno powiedzieć/nie mam zdania" wybrało 24,1 proc. uczestników sondażu.

Kto był najlepszą pierwszą damą? Wskazania Polaków są jednomyślne

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego uzyskała ona najwięcej wskazań zarówno wśród ankietowanych kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio 52,3 i 46,7 proc. głosów).

Na Jolantę Kwaśniewską uzyskała najwyższy wynik we wszystkich grupach wiekowych. Była ona najlepszą pierwszą damą w opinii 20,5 proc. badanych poniżej 24. roku życia. Zagłosowało na nią także 59,4 proc. najstarszych respondentów (powyżej 50 lat).