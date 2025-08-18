70 nowoczesnych radarów z KPO. Pierwsze już "polują" na kierowców

Dwa nowoczesne fotoradary stanęły przy polskich drogach. To część większej inwestycji sfinansowanej z funduszy pochodzących z KPO. W sumie w planach jest zamontowanie 70 nowych urządzeń do pomiaru prędkości.

"Uruchomiliśmy dwa pierwsze fotoradary z puli 70 nowych urządzeń zakupionych z KPO. Pomiary prędkości ruszyły w Tarnowskich Górach i Raciborzu" - poinformowało w poniedziałek Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

W obu tych miejscach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Nowe urządzenia mają dać gwarancję ciągłości wykonywania pomiarów prędkości oraz "wysoką jakość zarejestrowanych dowodów popełnionych wykroczeń".

Kolejne fotoradary "staną przy drogach krajowych, w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, spowodowanych nadmierną prędkością. Fotoradary wyhamują tam prędkość pojazdów i uspokoją ruch" - podał w oświadczeniu Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).

Fotoradary będą mogły nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Do tego, "automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne".

GITD podał również, że nowe urządzenia będą miały możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów, na kilku pasach ruchu jednocześnie. Przy tym, mają zapisywać wszystkie niezbędne dane , jak prędkość oraz rodzaj pojazdu, pas ruchu, którym porusza się pojazd, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.

70 fotoradarów z KPO. Tam będą polować na kierowców

GITD, wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyznaczył również lokalizacje dla pozostałych, nowych fotoradarów.

Zaznaczył, że we wszystkich wybranych miejscach niezbędne było zainstalowanie urządzeń do automatycznej kontroli prędkości. Badano takie czynniki jak obecność potencjalnych źródeł zagrożeń.

"Pod uwagę wzięto przede wszystkim liczbę i rodzaj zdarzeń drogowych oraz liczbę ofiar z podziałem na zabitych i rannych, a także obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch" - podał GITD.

Najwięcej fotoradarów zostanie zamontowanych w woj. wielkopolskim, aż 11, dolnośląskim (10) oraz mazowieckim (8). Inspektorat podkreślił, że standardowo "każda lokalizacja urządzenia poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym", a obudowa fotoradaru będzie barwy żółtej.

Nowe fotoradary z KPO. Będą kosztować ponad 16,5 mln zł

Według danych, średnio, niespełna 0,5 proc. kierujących przejeżdżających obok fotoradaru, przekracza dozwolony limit prędkości. W ubiegłym roku 459 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało 719 158 przekroczenia dozwolonej prędkości.

Najwięcej wykroczeń zanotowano w Świdniku (21044), Rudzie Śląskiej (10770) oraz Wanatach (10284). Średnie przekroczenie prędkości rejestrowane przez fotoradary w 2024 roku wynosiło 22 km/h. Jednak największa część, bo blisko 400 tys. wykroczeń to przekroczenie dozwolonej prędkości w przedziale 11-20 km/h.

Koszt instalacji jednego fotoradaru TraffiStar SR390 to blisko 240 tys. zł. Wartość zawartych umów na dostawę i montaż wszystkich 70 urządzeń wynosi 16 789 500 zł. Nowe urządzenia ma dostarczyć oraz zamontować Lifor Sp. z o.o.

jkn / polsatnews.pl