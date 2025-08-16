Trump złożył propozycję Ukrainie. Media: Zełenski odmówił

Wołodymyr Zełenski w trakcie rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem odmówił oddania całości Donbasu dla Federacji Rosyjskiej - informuje Reuters. Przejęcie ukraińskiego terytorium ma być jednym z żądań Władimira Putina, którego spełnienie doprowadzi do zawieszenia broni.

Jak wynika z medialnych doniesień, podczas szczytu w Alasce rosyjski przywódca potwierdził swoje żądania terytorialne dotyczące Ukrainy. Władimir Putin, w zamian za wstrzymanie działań wojennych, chce całości terytorium Donbasu.

Obecnie wojska rosyjskie zajmują całość obwodu ługańskiego i dużą część donieckiego, jednak nadal nie są w stanie zająć kilku dużych ośrodków miejskich m.in. Pokrowska czy Konstantynówki.

Rozmowa Trump - Zełenski. Prezydent Ukrainy odrzuca żądania Rosjan

Jak informuje Reuters, powołując się na anonimowe źródła bliskie sprawie, w trakcie porannej rozmowy telefonicznej Donald Trump przekazał Wołodymyrowi Zełenskiemu rosyjskie żądania. Jednocześnie poinformował, że wówczas konflikt zostanie zamrożony.

ZOBACZ: Tysiąc żołnierzy na kilometr. Ekspert o ogromnej sile rosyjskiej ofensywy w Donbasie

Prezydent Ukrainy jednoznacznie odmówił oddania tego terytorium. Już wcześniej Zełenski wielokrotnie powtarzał, że nie może zgodzić się na takie rozwiązanie m.in. dlatego, że zabrania tego konstytucja.

Dziennikarze ujawnili także, że ukraiński przywódca potwierdził gotowość do spotkania z Władimirem Putinem.