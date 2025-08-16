Rosjanie zgromadzili w Donbasie ponad 100 tysięcy żołnierzy, których zadaniem jest zdobycie całości obwodu donieckiego - ogłosił generał Ołeksandr Syrski. Zdaniem eksperta wojskowego Serhija Grabskiego na najgorętszym kierunku walk skoncentrowano tysiąc żołnierzy na kilometr frontu.

O aktualnej sytuacji frontowej w Ukrainie Serhij Grabski mówił na antenie Vechir.LIVE. Ukraiński ekspert wojskowy przypomniał niedawną wypowiedź głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego, który mówił o 100 tysiącach żołnierzy w Donbasie.

- Wystarczy przeanalizować wypowiedzi naszego naczelnego dowódcy (…) Niech będzie 100 tysięcy żołnierzy. Oznacza to, że na każdy kilometr przypada tysiąc rosyjskich żołnierzy - wyjaśnił.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują na kilku kierunkach

Zdaniem Grabskiego w najbliższych tygodniach rosyjskie jednostki prowadzić będą działania szturmowe w kilku regionach. Część z nich będzie jednak tzw. kierunkami pomocniczymi, których zadaniem jest zmuszenie Ukraińców do szerokiej obrony.

- Na kierunkach Nowopawłowskim i Zaporoskim obserwowaliśmy i będziemy nadal obserwować bitwy o ograniczonej intensywności, które są pomocnicze w stosunku do tego, co dzieje się na kierunku Pokrowskim - mówił.

- Dziś obwód doniecki, a w szczególności obszar między Pokrowskiem a Konstantynówką, to teren, na którym podejmowane są największe wysiłki, zarówno ze strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej - dodał.