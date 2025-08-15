- Zwycięstwo Ukrainy z wojnie z Rosją leży w interesie narodowym Polski - mówił na antenie ukraińskiej telewizji "Espresso" ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Urzędnik docenił pomoc zaoferowaną przez Polaków od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji i zaznaczył, że nasz kraj jest bliskim sojusznikiem oraz partnerem, także w kontekście UE i NATO.

Na temat współpracy z Polską i pomocy, jaki nasz kraj udzielił Ukrainie broniącej się przed rosyjską agresją, dyplomata mówił na antenie telewizji Espreso. Wasyl Bodnar w swojej wypowiedzi podkreślił ogromny wkład Warszawy w pierwszym etapie wojny.

- Polska (...) jest w pierwszej trójce wśród krajów, bez których Ukrainie trudno byłoby przetrwać w tej wojnie. Przyzwyczailiśmy się już do patrzenia tylko w wymiarze globalnym, patrzenia na to, kto, ile i jak dostarcza Ukrainie w czasie wojny. Ale bez Polski te dostawy nie byłyby możliwe. Ponadto miliony Ukraińców, którzy od pierwszych dni wojny znaleźli schronienie w Polsce, a teraz tu mieszkają, przynoszą dość znaczny zysk dla samego państwa polskiego. Ponadto utrzymują też siebie, pomagając w pewien sposób Ukrainie - dodał ambasador.

Bodnar podkreślił również, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które udzieliły militarnej pomocy Ukrainie, co pomogło odeprzeć rosyjską ofensywę na Kijów w pierwszych dniach konfliktu.

- Dodatkowo mówimy teraz o tym, że Polska jako pierwsza udzieliła dość znaczącego wsparcia wojskowego, co w pewien sposób pomogło uratować Kijów przed okrążeniem i odeprzeć pierwsze rosyjskie ataki. Dlatego Polska jest jednym z kluczowych partnerów strategicznych. Polska jest ważnym węzłem logistycznym i Polska jest naszym bliskim sojusznikiem i partnerem, nie tylko w wymiarze bilateralnym, ale także w kontekście UE i NATO - mówił.

"Wygrana Ukrainy leży w interesie narodowym Polski"

Zdaniem ukraińskiego ambasadora zwycięstwo jego kraju "leży w interesie narodowym Polski".

- Jeśli policzymy tylko liczby, to największa liczba Ukraińców to raz, drugie to dostawy i niezbędne zabezpieczenie dla sił zbrojnych, trzecie to kwestie związane z politycznymi i historycznymi dialogami. To również ważny temat, który na poziomie dwustronnym pochłania sporą część naszej pracy. I, oczywiście, to w tej chwili największa ambasada Ukrainy za granicą. - mówił o wkładzie Polski, doceniając chwilę później rolę, którą odgrywa.

- To pokazuje, jak ważna jest Polska dla Ukrainy i jaką rolę odgrywa, aby Ukraina przetrwała, aby Ukraina się broniła. I bądźmy szczerzy: w narodowym interesie Polski leży to, aby Ukraina z tej wojny wyszła zwycięsko - podsumował.